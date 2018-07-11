İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye'nin Çoklu Kanal Pazarlama ve Dijital Direktörü İlker Ergen oldu.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, doğrudan Sanofi Türkiye Ülke Genel Müdürü Fabrizio Guidi'ye raporlayacak olan İlker Ergen, 1 Haziran 2018 itibariyle çalışmalarına başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ergen, profesyonel kariyerine 2000 yılında IXIR firmasında başladı. Ardından Siemens'te 5 yıl çalıştıktan sonra kariyerine ajans tarafında devam etti.

Rafineri reklam ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra Estima Araştırma ve Danışmanlık şirketinde Dijital Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. Dijital dönüşümün önemli isimlerinden olan Ergen, sonraki kariyer adımına telekomünikasyon sektöründe devam etti.

8 yıl boyunca Turkcell'de farklı sorumluluklar alarak en son Dijital Kanallar Direktörü olarak çalıştı. Turkcell'de ki deneyimlerinden sonra tekrar ajans tarafına Dijital Operasyonlar Direktörü olarak GroupM'de faaliyetlerini sürdürdü.

Dijital dönüşüm ve pazarlama alanında farklı sektörlerde sorumluluklar ve yaklaşık 20 yıllık bir deneyime sahip olan İlker Ergen, 1 Haziran 2018’den bu yana Sanofi Türkiye Çoklu Kanal Pazarlama ve Dijital Direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

