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Sanofi'den "Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın" proje yarışması

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

Sanofi ve Türkiye Diyabet Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen "Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın" proje yarışması üniversite öğrencileri arasında diyabete dikkati çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor

İSTANBUL (AA) - Sanofi ve Türkiye Diyabet Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen "Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın" proje yarışması üniversite öğrencileri arasında diyabete dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Sanofi'den yapılan açıklamada, önlem alınmadığında yaşam süresini 5 ila 10 yıl arasında kısaltan diyabetin farkındalığın artması ve diyabetli hastaların hayat kalitesini yükseltmek için öğrenciler tarafından birçok proje üretildi.

Geçtiğimiz yıl Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Tip 2 Diyabet Risk Testi adlı proje birinci seçilirken Servis Kategorisi'nde DiyabetX Karbonhidrat sayar mobil uygulama ve Ürün Kategorisi'nde Diyawatch birincilik ödülüne layık görüldü.

Projeye başvurmak isteyen üniversite öğrencileri kendi alanında deneyimli ve uzman jüri üyeleri tarafından diyabet nedir, diyabet hastası gözünden yaşam, proje yönetimi ve sunum teknikleri konusunda proje web sitesi www.senbuldiyabetkolaylassin.com üzerinden eğitimler alma fırsatı bulacak.

Katılımcılardan diyabetli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesi için belirlenen 6 başlıkta proje geliştirilmeleri istenecek. Toplamda büyük ödül olan 18 bin liranın yanı sıra birinci projenin sahibine de Sanofi'de staj fırsatı da sunulacak.

Sanofi, bu yıl Sen Bul Diyabet Kolaylaşsın proje yarışması kapsamında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Ondokuz Mayıs gibi üniversitelerdeki öğrenci ve girişimci kulüplerine projeyi anlatmak ve diyabet farkındalığını arttırmak için iletişim çalışmaları gerçekleştirecek.

Türkiye'nin önde gelen girişimci kulüpleri katılımcı mucitlere destek verecek ve kazanan projelerin gerçekleşebilmesi için mentörlük görevini üstlenecek.

Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine açık yapılacak yarışmaya katılmak için www.senbuldiyabetkolaylassin.com internet sitesi üzerinden başvurular yapılabilecek. Yarışmada başarılı bulunan projelere ödülleri ’14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ haftasında yapılacak törenle sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sanofi Türkiye Diyabet Vakfı

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