Şans topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 934'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 07,10, 20, 29, 31 ve artı 14 olarak belirlendi.

(Sürecek)

