Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 4, 14, 29, 34 ve artı 10 olarak belirlendi.

(Sürecek)

