Şans Topu çekildi (1)

Şans Topu oyununun 951. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 6, 15, 18, 21, 24 ve artı 7 olarak belirlendi.

(Sürecek)

