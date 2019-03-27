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Şans Topu çekildi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi, 344 bin 249 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı

Şans Topu oyununun 928'nci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 344 bin 249 lira 90'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 10 kişi 6 bin 885 lira 10'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 170 kişi 405 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 299 kişi 39 lira 90'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 186 kişi 22 lira 35'er kuruş, 3 bilen 72 bin 957 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 719 kişi 6 lira 80'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 161 bin 989 kişi 3 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Kütahya'nın Simav ve Muğla'nın Menteşe ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 294 bin 998 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 914 bin 480 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 509 bin 999 lira 62 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
928'nci hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi Şans Topu

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