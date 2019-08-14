Şans Topu çekildi (2)

Şans Topu oyununun 948. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 783 bin 751 lira 85'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 199 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 337 kişi 287 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 262 kişi 23'er lira, 3 artı 1 bilen 4 bin 627 kişi 31 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 507 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 756 kişi 7 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 139 bin 513 kişi 4 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Çanakkale'nin merkez ve İzmir'in Karşıyaka ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

