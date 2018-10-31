SANTEK 2018 kapılarını açtı

KOCAELİ (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2018), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, şehrin, Türkiye sanayisinin başkenti konumunda olduğunu söyledi.

Kentin araştırma merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleriyle de Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetlerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Aksoy, Kocaeli'nin 124 Ar-Ge ve tasarım merkeziyle İstanbul'dan sonra en fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip il olduğunu kaydetti.

-"Sanayi olabilecek alanları optimum değerlendirmeye gayret ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Doğu Marmara Bölgesi'nin sadece Kocaeli'den ibaret olmadığına dikkati çekerek, Gebze'den başlayarak Düzce ve Yalova'ya kadar olan alanı Bakanlık olarak, "çok özel alan" şeklinde tarif ettiklerini dile getirdi.

Büyükdede, bölgenin otomotiv, beyaz eşya, petrokimya ve savunma sanayi firmalarıyla üretim merkezi olduğu kadar, bilim ve araştırma merkezi olduğunu da hatırlatarak, şunları kaydetti: