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SANTEK 2018 kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen fuar, 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek

KOCAELİ (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. ve Kocaeli Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2018), ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, şehrin, Türkiye sanayisinin başkenti konumunda olduğunu söyledi.

Kentin araştırma merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleriyle de Türkiye'nin Ar-Ge faaliyetlerine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Aksoy, Kocaeli'nin 124 Ar-Ge ve tasarım merkeziyle İstanbul'dan sonra en fazla Ar-Ge ve tasarım merkezine sahip il olduğunu kaydetti.

-"Sanayi olabilecek alanları optimum değerlendirmeye gayret ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Doğu Marmara Bölgesi'nin sadece Kocaeli'den ibaret olmadığına dikkati çekerek, Gebze'den başlayarak Düzce ve Yalova'ya kadar olan alanı Bakanlık olarak, "çok özel alan" şeklinde tarif ettiklerini dile getirdi.

Büyükdede, bölgenin otomotiv, beyaz eşya, petrokimya ve savunma sanayi firmalarıyla üretim merkezi olduğu kadar, bilim ve araştırma merkezi olduğunu da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak bölgemizin her karış toprağının, tabiatını da koruyarak en optimum şekilde değerlendirilmesi arzusundayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızla şu anda üçlü bir organizasyon yaptık. Yerel yönetimler eliyle bu bölgedeki sanayi olabilecek alanları optimum değerlendirmeye gayret ediyoruz."

-"Hedef 30 bin ziyaretçinin üzerine çıkmak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Kocaeli'nin teknolojinin ve bilimin en yoğun uygulandığı üretim üssü olduğunu aktararak, bundan dolayı belediye olarak fuarlara çok önem verdiklerini belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, SANTEK'in kısa sürede istedikleri amaca ulaştığını söyleyerek, "Geldiğimiz noktada önemli aşama katettik. 2013'te 12 bin ziyaretçimiz vardı, 2014'te 20 bine çıktı, 2017'de 30 bini aştık. Bu sene de amacımız 30 bin seviyesini aşmak." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yabancı ülkelerden önemli sayıda ziyaretçiyi ağırlayacaklarına işaret ederek, "Amacımız; Match4Indusrty etkinliği aracılığıyla bu firmalarla Kocaeli'deki firmaları bir araya getirerek iş birliğimizi arttırmak. 143 yabancı firmayla iş görüşmesi planlıyoruz." diye konuştu.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ. Genel Müdürü Cihat Alagöz, fuar boyunca 20 ülkeden 200'ün üzerinde yabancı iş insanına ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Alagöz, fuar kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın desteğiyle savunma tedarikçi görüşmeleri ve yerlileştirme sergisine de ev sahipliği yaptıklarını aktararak, "Yerlileştirme sergisi 3 yıl önce öne çıkan bir organizasyondu. Bugün gelinen noktada daha önce ithal edilen birçok ürün grubunu yerli üreticiden de temin edilmesi yoluna başlandı." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra stantları gezdi.

Fuar, 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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