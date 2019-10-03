Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türkiye'nin Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ihtiyacının belirlenmesi için, radar görüntüsünü üreten ve bunu kullanan kurumların görüşlerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "SAR Uydu Sistem ve Teknolojileri Çalıştayı sonucunda elde edilecek bilgi birikimi doğrultusunda, SAR özelinde coğrafi görüntülere duyulan ihtiyaç, daha doğru hedef ve odaklara yönelecektir." dedi.

Şen, Green Park Otel'de düzenlenen çalıştayda, Türksat'ın, yürüttüğü uydu projeler ve stratejik iş birlikleriyle kişi ve kurumlara dünyanın her yerinden kesintisiz iletişim olanağı sağladığını söyledi.

Şirketin, e-Devlet Kapısı'nı da işlettiğini dile getiren Şen, ayrıca büyüyen kablo-fiber altyapısıyla internet kullanıcılarının hızına hız katmaya devam ettiklerini ifade etti.

Şen, Türksat olarak, Türkiye'nin teknolojik gelişimine öncülük etmek ve kesintisiz iletişim altyapısı kurma hedefiyle çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Bilişim hizmetlerinde, kamunun bilişim çözüm merkezi olmaya yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Türksat bilişim hizmetleri kapsamında, e-Devlet Kapısı, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik projeleri, yazılım projeleri, bilişim Ar-Ge projeleriyle coğrafi bilgi teknolojileri projeleri gerçekleştiriliyor." diye konuştu.