FİNANS

SAR Uydu Sistem ve Teknolojileri Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen: - "Türkiye'de özellikle SAR görüntülerine duyulan ihtiyacın belirlenmesi kapsamında, ülkedeki mevcut olgunluk durumunun belirlenmesiyle ilgili, görüntü verisini üreten ve kullanan kurum ve kuruluşların görüşlerine ihtiyaç var" - "Çalıştay sonucunda elde edilecek bilgi birikimi doğrultusunda, SAR görüntüleri özelinde coğrafi görüntülere duyulan ihtiyaç daha doğru hedef ve odaklara yönelecektir"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türkiye'nin Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ihtiyacının belirlenmesi için, radar görüntüsünü üreten ve bunu kullanan kurumların görüşlerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "SAR Uydu Sistem ve Teknolojileri Çalıştayı sonucunda elde edilecek bilgi birikimi doğrultusunda, SAR özelinde coğrafi görüntülere duyulan ihtiyaç, daha doğru hedef ve odaklara yönelecektir." dedi.

Şen, Green Park Otel'de düzenlenen çalıştayda, Türksat'ın, yürüttüğü uydu projeler ve stratejik iş birlikleriyle kişi ve kurumlara dünyanın her yerinden kesintisiz iletişim olanağı sağladığını söyledi.

Şirketin, e-Devlet Kapısı'nı da işlettiğini dile getiren Şen, ayrıca büyüyen kablo-fiber altyapısıyla internet kullanıcılarının hızına hız katmaya devam ettiklerini ifade etti.

Şen, Türksat olarak, Türkiye'nin teknolojik gelişimine öncülük etmek ve kesintisiz iletişim altyapısı kurma hedefiyle çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Bilişim hizmetlerinde, kamunun bilişim çözüm merkezi olmaya yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Türksat bilişim hizmetleri kapsamında, e-Devlet Kapısı, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik projeleri, yazılım projeleri, bilişim Ar-Ge projeleriyle coğrafi bilgi teknolojileri projeleri gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Şen, Göktürk-1 uydusunun haberleşme konisi içindeki ihtiyaç fazlası kapasitesinin ticarileştirilmesi haklarının Türksat'a devredildiğine işaret ederek, bu konuda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile şirket arasında görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de özellikle SAR görüntülerine duyulan ihtiyacın belirlenmesi kapsamında, ülkedeki mevcut olgunluk durumunun tespitiyle ilgili, görüntü verisi üreten ve kullanan kurum ve kuruluşların görüşlerine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Şen, şunları kaydetti:

"Çalıştay sonucunda elde edilecek olan ortak bilgi birikimi doğrultusunda, SAR görüntüleri özelinde coğrafi görüntülere duyulan ihtiyaç, daha doğru hedef ve odaklara yönelecektir. Katılımcılarının görüşlerinin alınması, şirketimizin yakın gelecekte temin edilecek coğrafi görüntülerin ve bu görüntülerden elde edilebilecek katma değerli ürün ve servislerin sunulmasına yönelik faaliyetlerine ışık tutacaktır. Bu sayede, ülkemiz adına daha etkin, doğru, uygulanabilir strateji ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlanmış olacak."

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SAR Uydu Sistem ve Teknolojileri Çalıştayı Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen

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