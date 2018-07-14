Sarar çalışanları sendikalı oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de faaliyet gösteren 2 bin 200 kişinin çalıştığı Sarar giyim ile Hak-İş'e bağlı Öz İplik-İş Sendikası arasında ilk toplu iş sözleşmesinin imza altına alındığı bildirildi.

Öz İplik-İş Sendikasından yapılan açıklamada, 2 bin 200 kişinin çalıştığı Sarar ve CCS giyim firmalarındaki işçilerinin artık sendikalı olduğu kaydedildi. Öz İplik-İş’in verdiği sendikalaşma mücadelesinin başarıyla sonuçlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılının Ekim ayından bu yana, kendi markası dahil olmak üzere birçok ünlü markaya üretim yapan, Eskişehir'de faaliyet gösteren Sarar Giyim Tekstil Enerji Sanayi Ticaret AŞ ve CCS Giyim Sanayi Ticaret. AŞ iş yerlerinde verdiğimiz örgütlenme mücadelesi işçilerin zaferiyle taçlandı. Sendikamız ile Sarar arasında yapılan müzakereler sonucunda anlaşma sağlanarak toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1 Haziran 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayan toplu iş sözleşmesini Öz İplik-İş adına Genel Başkan Murat İnanç, Genel Sekreter Rafi Ay, Sarar giyim adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, Başkan Yardımcısı Sabahattin Sarar, Yönetim Kurulu üyesi Sara Sarar imzaladı."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, imzalanan sözleşmenin başta mücadele eden Sarar/CCS işçileri olmak üzere tüm taraflara ve çalışma hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

