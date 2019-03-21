GAZİANTEP (AA) - AYSU BİÇER - Gaziantep'te yüzyıllarca el tezgahlarında dokunarak saraylara kadar giren "kutnu"yu yurt dışına pazarlamak hedefiyle kolları sıvayan Gaziantepli genç girişimci Ergin Eryetkin, bu kumaştan Avrupa ve ABD'deki konsept mağazalar için özel siparişle gömlek üretiyor.

Eryetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte padişah kaftanlarında kullanıldığı için "saray kumaşı" olarak da bilinen "kutnu"yu yurt dışına tanıtmaya kararlı olduğunu söyledi.

Eryetkin, 6 yaşından itibaren çizim yapmaya başladığını, kıyafetlere, dikişe ve tasarıma çok meraklı olduğunu belirterek, bu yüzden lise ve yüksek öğrenimini de tekstil bölümlerinde tamamladığı vurguladı.

Gaziantepli olması nedeniyle kutnuyu çok iyi bildiğini, bu yüzden ticaret hayatında da bu kumaşa ağırlık vermeyi kararlaştırdığını aktaran Eryetkin, "Gömlerg" markasıyla bu kumaşı dünyaya tanıtmak, bu kültürü yaşatmak istediğini kaydetti.

Üniversiteden sonra özel sektörde tasarımcı ve tasarım eğitmeni olarak çalıştığını aktaran Eryetkin, "Kutnu kumaşıyla aramda özel bir bağ var. Çünkü kutnu bir kumaştan daha fazlası. Savaş zamanında askerlerimizin cephaneliklerini sarmış, bebeklere kundak olmuş, folklorik kıyafetlerimiz bu kumaştan dikilmiş, adeta bir anne gibi insanımızı sarıp sarmalamıştır.” diye konuştu.