FİNANS

Saraybosnalı eğitimcilerden BEDAŞ laboratuvarına ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:08 | Son Güncelleme

Saraybosnalı eğitimcilerden BEDAŞ laboratuvarına ziyaret

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) "Yüksek Gerilim Laboratuvarı", "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Saraybosna Elektrik Mühendisliği Okulu eğitimcilerini ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu'nun "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında Saraybosna’dan gelen 29 eğitimci, şirketin Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmeleri için kurduğu "Yüksel Gerilim Laboratuvarı"nda incelemelerde bulundu.

Şirketin AB standartlarına sahip "Yüksek Gerilim Laboratuvarı"nı gezen eğitimciler, teori ile pratiği birleştiren bu tür yatırımların öğrencileri geleceğe hazırladığını kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, laboratuvarı, öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmeleri için kurduklarını belirterek, "Nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketi olarak bize büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. Bu farkındalıkla bilgi birikimimizi öğrencilerimize aktarmak ve sektörde nitelikli eleman sorununa çözüm oluşturabilmek amacıyla 'Enerjinin Yıldızları' projesini başlattık." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde, CK BEDAŞ tarafından eğitime açılan laboratuvarda, öğrencilere elektriğin üretilmesinden iletim ve dağıtımına kadar tüm aşamaları uygulamalı olarak öğretiliyor.

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BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ Enerjinin Yıldızları Yüksek Gerilim Laboratuvarı

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