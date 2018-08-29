FİNANS

"Şarbonlu hayvanlar hiçbir şekilde piyasaya verilmedi"

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 22:23 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Et ve Süt Genel Müdürlüğünce ithal edilen ve Ankara Gölbaşı ilçesindeki işletmeye getirilen hayvanlardan) şarbon vakası görülen 146'sı, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre imha edildi" - "İthal edilen hayvanlar, canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya verilmedi" - "İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor" - "Her türlü teknik ve sağlık tedbiri alındı. Hastalık çıkan işletmeye yakın mahalledeki gerekli kontrol ve aşılamalar yapıldı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Et ve Süt Genel Müdürlüğünce ithal edilen ve Ankara Gölbaşı ilçesindeki işletmeye getirilen hayvanlardan şarbon vakası görülen 146'sının Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre imha edildiğini belirterek, "İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor. İthal edilen hayvanlar, canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya verilmedi." dedi.

Pakdemirli, bakanlıkta şarbon hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Et ve Süt Genel Müdürlüğünce Brezilya ve İrlanda'dan toplam 6 bin 968 baş kesimlik hayvan ithal edildiğini bildiren Pakdemirli, hayvanların İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası'nda gerekli muayenelerinin yapıldığını kaydetti.

Bu hayvanlardan 3 bin 9'unun Konya'daki işletmeye, 3 bin 959'unun da Ankara Gölbaşı ilçesi Ahiboz mahallesindeki işletmeye getirildiğini aktaran Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gölbaşı'ndaki hayvanlarda hastalık şüphesi görülmesi üzerine numune alınmış, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve sonuç şarbon (Anthrax) pozitif çıkmıştır. Numune sonucu pozitif çıkan ve işletmede ölen 146 büyükbaş hayvan, ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekiplerimizce Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre derin çukurlar kazılıp kireçlenip toprakla üstü kapatılarak imha edilmiştir."

Pakdemirli, işletmenin karantinaya alındığına, giriş ve çıkışların kontrol edildiğine işaret ederek, halkın ve yetiştiricilerin rahat olmasını söyledi.

Her türlü teknik ve sağlık tedbirinin alındığını dile getiren Pakdemirli, hastalık çıkan işletmeye yakın mahalledeki gerekli kontrol ve aşılamaların yapıldığını ifade etti.

- "79 noktada şarbon hastalığı görüldü"

Şarbon hastalığının bu yıl Romanya, Fransa, İtalya, Rusya ve Macaristan görüldüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye'de, 2018'de 79 noktada şarbon hastalığı görüldü. Medyada kaçı yer aldı? Çoğu yer almadı. Bugün medyada yer almayan Bitlis'te de bir şarbon vakamız var, orada da 42 hayvanımız telef oldu." diye konuştu.

Pakdemirli, Konya'daki işletmelerde hayvanlarda hastalık görülmediğine değinerek, Gölbaşı'ndaki durumda da her şeyin kontrol altına alındığını vurguladı.

İthal hayvanların, canlı veya et olarak hiçbir şekilde piyasaya verilmediğinin de altını çizen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili olarak dün Teftiş Kurulu Başkanımıza talimat verdim. Çok kuvvetli bir ekiple bu işin üzerine eğiliyorlar. İlk bulgulara göre, şarbon hastalığının bitki kaynaklı olabileceği gözüküyor. Brezilya'dan gelen hayvanların buraya geliş süresi yaklaşık 30 gün. Bu hayvanlar oradan hasta olarak yola çıkmış olsalardı 30 gün içinde yolda telef olması gerekirdi. Hastalığın özellikle Türkiye'ye geldikten sonra olabileceğini düşünüyoruz. İlk bulgular, bu işin ithal esnasında olamayacağını gösteriyor. İthalattaki prosedürlerimiz, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün prosedürlerine tamamen uygun ve bu konuda çok sıkı denetimlerimiz mevcut."

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şarbon Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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