Sarımsak fiyatı düşüşe geçti

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü Taşköprü ilçesinde sarımsak fiyatlarında düşüş başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

Sarımsak dendiğinde Türkiye'de ilk akla gelen yerlerden biri olarak gösterilen Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her hafta 2 kez sarımsak pazarı kuruluyor. İlçede kurulan pazarda sarımsak fiyatları kiloda ortalama 5 lira düştü. Fiyatlar, 15 lira ile 35 lira arasında değişiyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun 3 ilçesinde 2019 yılında 27 bin dekar alanda Taşköprü sarımsağının ekiminin yapıldığını söyledi.

Taşköprü sarımsağının çok özel bir ürün olduğunu vurgulayan Yaman, "Coğrafi işaretli yöresel bir ürün. Selenyum miktarı fazla olduğu için diğer sarımsaklara göre çok daha kaliteli ve lezzetli. Hatta ilaç niyetiyle bile kullanılabilir." dedi.

İl genelinde 25 bin ton sarımsak üretimi olduğunu belirten Yaman, şöyle devam etti: