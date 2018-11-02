FİNANS

Sarımsak tozu taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

Sarımsak tozu taşıyan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda sarımsak tozu taşıyan araçta 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, İran'dan ithal edilmek istenen 16 ton sarımsak tozu taşıyan aracı riskli olarak değerlendirdi.

Türkiye'ye giriş yaptığı anda kaçakçılık şebekesinin deşifre edilmesi amacıyla müdahale edilmeyen araç, İstanbul'da yükünü teslim edeceği depoya kadar Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip edildi.

Araç, özel bir depoya girmesinin ardından gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Gümrük Müdürlüğü sahasına götürülerek x-ray taramasından geçti. Araçta yükler arasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine eşyanın tam tespiti için detaylı arama yapıldı.

Söz konusu aramada, dedektör köpeğinin 16 ton sarımsak tozu arasından iki çuvala tepki vermesi üzerine çuvallardan alınan örnekler incelendi. Çuvallardan alınan örneklerin uyuşturucu test kitinde yapılan analizinde eroin olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 60 kilogram eroinle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi tutuklanırken ikisi yabancı uyruklu dört kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Gümrük muhafaza istanbul Ticaret Bakanlığı uyuşturucu madde

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