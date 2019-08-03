Sarımsak üreticisi fiyattan memnun

BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, bu yıl sarımsak rekoltesinde yaşanan düşüş nedeniyle oluşan fiyatlar üreticiyi memnun etti.

İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda yapılan üretim sonucu, bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle rekoltenin 25 bin ton civarında olması tahmin ediliyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının coğrafi işarete sahip olduğunu, tadı ve aromasıyla diğer sarımsaklardan ayrıldığını söyledi.

Bu yıl sarımsak üretiminde rekolte düşüşü beklendiğini ifade eden Butur, şunları kaydetti:

"Kastamonu sarımsağında rekolte düşüklüğünden kaynaklı fiyatlarımız memnun edici. İnşallah fiyatlarımız böyle istikrarlı gider. Sarımsakta el emeği çok önemli. Diğer ürünler gibi makineyle çok fazla yapma şansımız yok. Onun için çiftçimizin alın teri çok fazla. Fiyatlar şu anda 5 lira ile 15 lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl 15 lirayı görmüştü. Bu fiyatlar üreticimizi memnun ediyor."