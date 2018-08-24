FİNANS

Sarımsaklı Plajları doldu

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı Plajları'nda, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor - AYTUGEB Genel Sekreteri Ümit Özgültekin: - "Bu bayramın kalabalık olacağını bekliyorduk ama bu kadar izdiham halinde bir yoğunluğun yaşanacağını biz de tahmin etmiyorduk"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları, Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce turisti ağırlıyor.

Bayram tatilinin başladığı günden itibaren yoğunluğun sürdüğü plaj çevresindeki otel, pansiyon ve günlük kiralık evlerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken bazı tatilciler de kumsalda sabahlıyor.

Ayvalık Turizm Derneği Başkanı ve Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarımsaklı'da aşırı yoğunluğun olduğunu söyledi.

Ayvalık ve çevresindeki turistik bölgelerde konaklama yerlerinin tamamen dolduğunu vurgulayan Özgültekin, şunları kaydetti:

"Bana göre bölgede turizm sezonunun kapanışı çok güzel olacak. 15 Eylül'e kadar değişik aralıklarda bölgemizde bu tür yoğunlukları bekliyoruz. Bu bayramın kalabalık olacağını bekliyorduk ama bu kadar izdiham halinde bir yoğunluğun yaşanacağını biz de tahmin etmiyorduk. Ama ekonomik anlamda çok güzel oldu. Ayvalık ve Sarımsaklı'daki bütün esnaf ve turizmciler bu yoğunluktan son derece memnun."

Sarımsaklı'daki bir otelin müdürü Recai Kılıç da bu yıl Kurban Bayramı tatilinde Sarımsaklı Plajları'nın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Sarımsaklı'da Kurban Bayramı nedeniyle hiçbir otelde boş yer yok. Önceki yıllarda kapıdan müşteri alıyorduk. Şimdi ise hemen hemen tüm müşterilerimiz internet üzerinden rezervasyon yaptıran tatilcilerden oluşuyor. Bayram sonrasında da bu yoğunluğun biraz düşüş ivmesi gösterse bile süreceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bölgedeki otel sahiplerinden Mesut Ergin ise Kuzey Ege'nin tamamında bir yoğunluğun olduğunun altını çizerek, "İnşallah bu yoğunluk eylül ayına da sarkar. En azından tatilin uzun olması bölgedeki turizmle uğraşan girişimcilere de ekonomik anlamda nefes aldırır." dedi.

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Ayvalık balikesir kurban bayramı sarımsaklı da tarhi yoğunluk

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