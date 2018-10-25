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Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yaşayan çiftçi Kudret Yeşilova (63), tarlasındaki patateslere ilaç yerine sarımsaklı su attığını, verimin 2 kat arttığını söyledi.

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde yaşayan çiftçi Kudret Yeşilova (63), tarlasındaki patateslere ilaç yerine sarımsaklı su attığını, verimin 2 kat arttığını söyledi. Yeşilova, aynı zamanda organik patates yetiştirmiş olduğunu belirtti.
Ödemiş'te 20 yıldır patates üreticiliği yapan çiftçi Kudret Yeşilova, bir ziraat mühendisinin tavsiyesine uyarak Gölcük Yaylası'ndaki toplam 15 dekarlık 3 tarlasındaki patateslere ilaç yerine sarımsak suyu attığını söyledi. 20 yıldır da bu yöntemi kullandığını vurgulayan Yeşilova, iki kat daha fazla ürün elde etitğini söyledi. Yeşilova, uyguladığı yöntemi şöyle anlattı:
"5 kilogram sarımsağı dövüp, geceden ıslatıyorum. Sarımsaklar sabah kadar suyun içinde kalıyor. Daha sonra 400 litrelik su dolu tankın içine bu sarımsağın suyundan karıştırıyorum. Arada bir kutu aspirin veya hamur mayası ilave ettiğim de oluyor. Ama bunu çok sık yapmıyorum. Diktiğim patateslerin yaprakları çıkmaya başladığı zaman, çapa yapıp ardından da hazırlamış olduğum sarımsaklı suyla sulama yapıyorum."
Bu uygulama sayesinde 20 yıldır zirai ilaca para vermek zorunda kalmadığını söyleyen Yeşilova, "Sarımsak suyu yerine normalde tarlama litresi 85 lira olan ilaçlardan 400 litrelik bir tank için 4 kutu kullanmak zorundaydım. Tarlam için 4 adet 400 litrelik tank kullandığım düşünüldüğünde ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. 20 kilo sarımsak ile bu sorunu çözüyorum. Hem ürünüm organik oluyor hem de verimi yüksek. Bu yıl 15 dekar arazimden 'Grana' ve Marabel' cinsi toplam 87 ton patates elde ettim. Tarlasından dekar başına 3 ton ürün alanın 'çok iyi' dediği yerde elde ettiğim bu verim müthiş bir şey" diye konuştu.
Toprak altında Marabel cinsi patatesi kilosu 1,5 lira, Grana cinsi patatesi ise 1 liradan sattığını belirten Yeşilova, üretimde en büyük yardımcısının ise eşi Necmiye Yeşilova olduğunu kaydetti.
Aynı zamanda Türkiye Kuvay-ı Milliye ve Mücahitler Derneği Ödemiş Şube Başkanı da olan Yeşilova, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticileri bilgilendirmesini de istedi.

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Sarımsaklı suyla patates verimini artırdıSarımsaklı suyla patates verimini artırdıSarımsaklı suyla patates verimini artırdı

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