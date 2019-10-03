Sarımsaktaki yüksek fiyat artışı

Kastamonu'nun sarımsağı ile ünlü ilçesi Taşköprü'de üreticileri sarımsak fiyatları memnun ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarımsak fiyatlarının bu yıl diğer yıllara oranla çok yüksek olduğunu belirtti.

Sarımsakta her yıl sezon başında belirli bir fiyatın oluştuğunu ve yıl başına kadar aynı fiyatta seyrettiğini anlatan Eligüzeloğlu, "Sezon genellikle bu şekilde kapanıyordu. Bu yıl haftadan haftaya üzerine koydu. Sarımsağın eylül ayı zam şampiyonu olması sürpriz olmadı çünkü her hafta fiyatı üzerine koyarak devam ediyordu. Bunun nedeni rekoltedeki düşüklükten kaynaklanıyor. Bizim bazı köylerimiz doludan zarar gördü. Bir de hasat zamanı yağmura denk geldi. Hasat gecikti." dedi.

- "Bu fiyatlar bizim için yeterli"

Diğer bölgelerde de sarımsak rekoltesinde düşüş yaşandığını ifade eden Eligüzeloğlu, şöyle devam etti: