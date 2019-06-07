Şarköy'den 7 ülkeye ada çayı ihracatı

Gaziköy Mahallesi'nde ada çayı yetiştiriciliğini yaygınlaşmasının vatandaşlara da yeni bir gelir kapısı oluşturduğunu ifade eden Sarıkoca, "2016 yılında bakanlığımızın desteğiyle yaptığımız çalışmalar sonrasında buradaki üreticilerimize ada çayı fidesi dağıttık. Müdürlük olarak fidelerin dikiminden hasadına kadar bütün aşamaları takip ettik. Mahalleliler ormandan ada çayı toplayıp satmaya çalışıyordu. Bu işi daha düzenli hale getirmek istedik. Mahallede boş arazileri tespit ederek. Ekim yapıldı ve şimdi üreticilerimiz senede iki kere ada çayı hasadı yapıyor." dedi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, AA muhabirine, müdürlük olarak dört yıl önce bakanlık desteğiyle Gaziköy Mahallesi sakinlerine dağıtılan ada çayı fidelerinin, ekonomik verim çağına geldiğini söyledi.

Gaziköy Mahallesi'nde yetiştirilen organik ada çayı, toplandıktan sonra kurutulup çuvallara konuluyor. İzmir'deki fabrikada işlemden geçirilen çay, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve Amerika’ya ihraç ediliyor.

Ada çayının Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Sarıkoca, "Yaklaşık 300 dekar alanda ada çayı çalışması yaptık ve şu anda üreticilerimizin hepsi durumundan memnun" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Ali Altıntaş da ada çayının kendileri için yeni bir gelir kapısı olduğunu söyledi.

Üreticilere kilogramına göre 6-7 lira ödeme yapıldığını anlatan Altıntaş, "Son üç yılda ada çayından elde edilen gelir miktarı 600 bin lirayı geçti. Yıllardır ormanda topladığımız ada çayını tarlalarımıza da ekip bunu ihracat olarak değerlendiriyoruz. Çiftçiler de hiçbir masrafı, hiçbir girdisi olmadığı için gelirden memnun." dedi.

- "Hepimiz işimizden memnunuz"

Ada çayı üreticisi Taner Ava ise 3 yıl önce ada çayı yetiştiriciliğine başladığını, yılda 22 bin lira kazandığını söyledi.

Necmiye Orman da çayların hiç bir ilaç kullanmadan tamamen doğal bir şekilde yetiştirildiğini belirtti.

