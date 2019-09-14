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Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerde yolcu sayısı azaldı, araç sayısı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve modern haliyle Türkiye'nin Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumunda olan Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde geçiş yapan yolcu sayısı 4 milyon 562 bin 492'ye geriledi, araç sayısı ise 379 bin 437'ye çıktı

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve modern haliyle Türkiye'nin Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumunda olan Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde 4 milyon 562 bin 492 yolcu, 379 bin 437 araç geçiş yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 279 bin 840 kişi Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi, 2 milyon 282 bin 652 kişi ülkeden çıktı. Yolcuların 1 milyon 574 bin 3'ünü Türk vatandaşları, 2 milyon 988 bin 489'unu da yabancı uyruklular oluşturdu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 938 bin 396 yolcu geçiş yapmıştı.

- Araç geçişi arttı

Ocak-ağustos döneminde söz konusu sınır kapısından 176 bin 105 araç giriş, 203 bin 332 araç ise çıkış yaptı. Böylece Sarp Sınır Kapısı'nın yılın 8 aylık döneminde araç trafiği 379 bin 437 olarak gerçekleşti. Geçiş yapan araçların 178 bin 254'ü tır ve kamyonlardan, 30 bin 859'u otobüsler ve 170 bin 324'ü de otomobillerden oluştu.

Sınır kapısından geçen yılın aynı döneminde 368 bin 154 araç geçiş yapmıştı.

- Ağustos ayı

Ağustos ayı 445 bin 152 giriş, 455 bin 615 çıkış, toplamda 900 bin 767 geçişle en fazla yolcu geçişinin kaydedildiği ay oldu. Ağustos'ta bu sınır kapısını kullanan araç sayısı ise 75 bin 279 olarak kayıtlara geçti.

- Geçiş bedeli 15 liradan 50 liraya yükseldi

Sarp Sınır Kapısı'ndan pasaportsuz kimlikli geçişlerin 2011 yılında başlamasının ardından 1 lira olarak belirlenen geçiş ücreti, 2013 yılında 15 liraya, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla da 50 liraya çıkarıldı.

Geçiş ücretinin 50 liraya yükselmesinin ardından sınır kapsındaki yolcu geçişlerinde azalma beklenmesine rağmen uygulamanın yürürlüğe girdiği ilk ayda azalma yaşanmadı.

Sınır kapısından 2018 Ağustos ayında yurt dışına çıkış yapan Türk vatandaşı sayısı 147 bin 507, yabancı uyruklu kişi sayısı 280 bin 418 iken bu rakam 2019 Ağustos ayında Türk vatandaşlarında 157 bin 385'e yabancı uyruklularda 298 bin 230'a yükseldi.

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araç geçişi Artvin Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişi

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