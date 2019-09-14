Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerde yolcu sayısı azaldı, araç sayısı arttı

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve modern haliyle Türkiye'nin Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumunda olan Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yılın ocak-ağustos döneminde 4 milyon 562 bin 492 yolcu, 379 bin 437 araç geçiş yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 279 bin 840 kişi Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi, 2 milyon 282 bin 652 kişi ülkeden çıktı. Yolcuların 1 milyon 574 bin 3'ünü Türk vatandaşları, 2 milyon 988 bin 489'unu da yabancı uyruklular oluşturdu.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen yılın aynı döneminde 4 milyon 938 bin 396 yolcu geçiş yapmıştı.

- Araç geçişi arttı

Ocak-ağustos döneminde söz konusu sınır kapısından 176 bin 105 araç giriş, 203 bin 332 araç ise çıkış yaptı. Böylece Sarp Sınır Kapısı'nın yılın 8 aylık döneminde araç trafiği 379 bin 437 olarak gerçekleşti. Geçiş yapan araçların 178 bin 254'ü tır ve kamyonlardan, 30 bin 859'u otobüsler ve 170 bin 324'ü de otomobillerden oluştu.