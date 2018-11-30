Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonunda sona gelindi

ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Türkiye'nin en hareketli sınır kapılarından Sarp'ta devam eden modernizasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Sarp Sınır Kapısı'nda artan yoğunluk nedeniyle işleyiş sistemini değiştirerek daha modern ve daha konforlu bir kapı için yap-işlet-devret modeliyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 28 Kasım 2016'da başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda saha alanı 36 bin metrekareden 45 bin metrekareye çıkarılan Sarp Sınır Kapısı, 27 bin 500 metrekare kapalı alan, 13 bin metrekare idari bina, 2 x-ray tarama cihazı, 20 yolcu peronu ve 12 araç peronuyla daha iyi şartlarda hizmet verecek.

2017 sonu itibarıyla 7 milyon 63 bin 334 yolcu ve 701 bin 603 araç geçişinin yapıldığı kapıda, bu yılın ocak-ekim döneminde yolcu geçişi 6 milyon 105 bin 623, araç geçişi ise 514 bin 270 oldu.

- "Kara hudutta ilk sıradayız"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan sınırında 1988 yılında hizmete açılan Sarp Sınır Kapısı'nın, Türkiye ile Gürcistan arasında 10 Aralık 2011'de yapılan protokolle iki ülke vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahatine imkan tanıyan uygulama sonrası her geçen gün artan yolcu ve araç sayısıyla Türkiye'nin en yoğun kapılarından biri haline geldiğini söyledi.