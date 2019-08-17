Saruhanlı'da üzüm hasadı başladı

Celal KÖKÇÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, üzüm hasadına başlandı. Geçen yıla göre bu sene, yüzde 25 oranında rekolte kaybının beklendiği ifade edildi.

Sultaniye cinsi üzüm üretiminin yapıldığı Saruhanlı'da, bu yılın hasat dönemi başladı. Kesilen salkımlar, arazilere konulan naylon örtülere serilerek kurutulacak. Saruhanlı'daki üzümün çoğu kurutulduktan sonra satılırken, kuru üzümün kilosunun 10 TL'den alıcı bulduğu belirtildi. Geçen yıl 40 bin ton rekoltenin elde edildiği Saruhanlı'da, 10 gündür süren 'uç kuruması' problemi nedeniyle, rekoltede yüzde 25 kayıp beklendiği kaydedildi. Bu nedenle bu sene, rekoltenin 30 bin tona düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ilçede 110 bin dekar alanda üretimin yapıldığını belirterek, "Kurutmalık üzümde ikinci durumdayız. Alaşehir ve Sarıgöl tarafı daha çok yeşile yüklendiği için 200 bin dekarlık alanın 150 bin dekarı yeşil olarak satılıyor. Biz en fazla kurutmalık üzümü çıkaran ilçelerden biriyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 26 Ağustos'ta Manisa'ya geleceğini söyleyen Okur, "Manisa Ovası'nda bağlar, karış karış gezildi. Tahmini bir rapor çıkardık. Bakanımıza ilettik. Bu yıl, geçen yıla göre üzümün az olacağını tahmin ediyoruz. Açıklamayı, Bakanımız yapacak" dedi.

EN ÇOK İHRACAT İNGİLTERE

Kuru üzümün en fazla ihraç edildiği ülkenin İngiltere olduğunu belirten Okur, "İngiltere'de 5 çayı meşhur. 5 çayında üzüm tüketiyorlar. Yeni yeni Arap ülkelerine göndermeye başladık. Almanya'ya gönderiyoruz. Japonya'dan gelip üzüm almak isteyenler var. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.