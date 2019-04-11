FİNANS

"Satacağımız her iki arabadan birinin hibrit olmasını hedefliyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ. Pazarlama Direktörü Barış Erdim: - "Bu sene satacağımız hemen hemen her iki arabadan birinin hibrit olmasını hedefliyoruz. İddialı bir hedef görünüyor ama mart ayında yüzde 50'yi geçtik"

GAZİANTEP (AA) - Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim, bu yıl satacaları her iki araçtan birinin hibrit olmasını hedeflediklerini söyledi.

Toyota Türkiye, hibrit teknolojisinin anlatılması için başlattığı "Türkiye'de Hibrit Çağı Başlıyor" etkinliklerinin üçüncüsünü Gaziantep'teki bayisinde gerçekleştirdi.

Erdim, buradaki sunumunda, hibrit araçların özelliklerini anlatarak, soruları yanıtladı.

Yeni Corolla'nın hibrit versiyonuyla Türkiye'deki satışların önemli ölçüde artacağına inandıklarını ifade eden Erdim, güvenlik konusunda bu modelde oldukça cömert davranıldığını ve tüm paketlerde güvenlik özelliklerinin standart olduğunu vurguladı.

Erdim, hibrit araç satışlarının Türkiye'de ve dünyada hızla arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hibrit aracı piyasaya sürdüğümüzden beri satış rakamlarımız artışını sürdürdü. Yeni Corolla ile birlikte Türkiye'de sattığımız araçların yüzde 47'sinin hibrit olmasını hedefliyoruz. Yani bu sene satacağımız hemen hemen her iki arabadan birinin hibrit olmasını hedefliyoruz. İddialı bir hedef görünüyor ama mart ayında yüzde 50'yi geçtik. Aslında elimizde araç olsa yüzde 60-70'lere kadar çıkabilirdik."

Geçen yıl Türkiye'de satılan her 100 hibrit aracın 88'inin Toyota armasına sahip olduğunu aktaran Erdim, bu rakamın yüzde 90'lara kadar çıkmasının da hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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