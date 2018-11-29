Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2020 ve 2021'de uzaya fırlatılacak iki uydu ile hem kapsama alanını hem de sunulacak kapasiteyi artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Türksat 5B uydusuyla özellikle Ka-band kapasitesi, mevcut kapasitenin 15 katına çıkacak. Türksat 5B haberleşme uydusu üzerinde planlanan Ka-band kapasitesiyle özellikle ticari gemiler ile hava yolları pazarına odaklanacağız." dedi.

Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Satcom Vision 2018'in açılışında yaptığı konuşmada, insanoğlunun var olduğu günden beri haberleşme ihtiyacı hissettiğini ve bu ihtiyacını çağının teknolojisine göre bir şekilde karşıladığını söyledi.

İletişim için bazen duman, bazen güvercin ve bazen de binekli posta araçlarının kullanıldığını anımsatan Turhan, sanayi devrimiyle makinelerin, haberleşmenin önemli unsuru haline geldiğini ve nihayet telgraf, telefon, internet ve uydu teknolojilerinin kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bunların doğal sonucu olan yenilikçi teknolojilerin ise haberleşme paradigmalarını kökten değiştirdiğine dikkati çeken Turhan, günümüzde haberleşme sistemlerinde ulaşılan en üst teknolojilerden birinin de uydu sistemleri olduğunu bildirdi.