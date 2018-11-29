FİNANS

Satcom Vision 2018

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Ülkemiz, Milli Yer İstasyonu Geliştirmesi Projesi 2019'da tamamlandığında, yer istasyonundan uyduya kadar bir uydu sisteminin tüm unsurlarını gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ülkemiz, Milli Yer İstasyonu Geliştirmesi Projesi (MİYEG) 2019'da tamamlandığında, yer istasyonundan uyduya kadar bir uydu sisteminin tüm unsurlarını gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşacak." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "Satcom Vision 2018"in açılışında yaptığı konuşmada, bilgi alma ve haberleşmenin insanoğlunun en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu söyledi.

İlk olarak papirüslerle başlayan haberleşme macerasının bugünün teknolojisinde uydu teknolojileriyle bambaşka bir düzene evrildiğini ifade eden Sayan, son 16 yıldır araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemenin, bilgiye giden yolu açmanın mücadelesi içinde olduklarını dile getirdi.

Sayan, çalışmalarını yürütürken hem katettikleri yolu hem de varılacak hedefi planlayarak ilerledikleri vurgulayarak, eğitime, özellikle mesleki eğitime, bilime, araştırmaya, Ar-Ge'ye yapılan yatırımlarla Türkiye'nin bugün artık bambaşka bir noktada olduğunu bildirdi.

Uydu teknolojilerinin, ileri teknoloji ve yüksek risk taşıyan bir sektör olmasının yanında, yüksek yatırım isteyen bir alan niteliği taşıdığına dikkati çeken Sayan, "Bununla birlikte uydu teknolojisi, iletişim, navigasyon ve dünyanın gözlenmesi alanında çok önemli katkılar sağlıyor. Uydu teknolojileri ülkelere dünya genelinde siyasi, stratejik, askeri, teknolojik ve ekonomik alanlarda önemli avantajlar sunuyor. Bu nedenle ülkemiz, bu katkılardan tam olarak yararlanabilmek için uydu sektöründe kapasitesini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projelerini sürdürmektedir." diye konuştu.

"Güçlü Türkiye" yolunda attıkları büyük adımlara uydu sektöründe de yenilerini ekleme gayretinde olduklarına işaret eden Sayan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, MİYEG Projesi 2019'da tamamlandığında, yer istasyonundan uyduya kadar bir uydu sisteminin tüm unsurlarını gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşacak. Tasarımı, testleri, entegrasyonu yüzde 100 yerli ve pek çok alt bileşeni yurt içi imkanlarla Kahramankazan'daki tesislerde üretilen Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu Türksat 6A, 2021'de faaliyete geçmeye hazır hale gelecek."

- "Uydu teknolojileri olmazsa olmaz hale dönüştü"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da günümüzde uydu teknolojilerinin gelişen dünyanın olmazsa olmaz bir hizmeti haline dönüştüğünü belirterek, uydu hizmetlerinin gelişebilmesi için uygun yatırım ortamı ve destekleme kültürünü oluşturabilen ülkelerin bir adım ileri giderken, başaramayanların diğer ülkelerin altyapısına ve dolayısıyla kurallarına bağımlı hale geldiğini anlattı.

Türkiye'de uydu haberleşme hizmetinin geldiği noktaya dikkati çeken Karagözoğlu, bu alanda yetkilendirilmiş işletmeci sayısının 32'ye ulaştığını bildirdi.

Karagözoğlu, uydu üzerinden sunulan ve kamuoyunda ödemeli TV yayınlarının iletimi hizmeti olarak bilinen "Uydu Platform Hizmeti"nde de yetkilendirilmiş işletmeci sayısının 12'ye yükseldiğini, kullanıcı sayısının ise 4,5 milyona yaklaştığını aktararak, uydular aracılığıyla mobil telefon hizmeti GMPCS konusunda yetkilendirilmiş işletmeci sayısının 11, abone sayısının 6 bin 586 olduğunu kaydetti.

- "Türksat pazarda ilk 20 uydu operatörü arasında"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de 42 derece doğu yörüngesinde Türksat 3A, Türksat 4A ve 50 derece doğu yörüngesinde Türksat 4B haberleşme uydularıyla Avrupa'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada ses, veri, internet, TV ve radyo yayıncılık hizmeti sağlayan Türksat'ın küresel pazarda ilk 20 uydu operatörü arasında bulunduğunu söyledi.

Şen, 2021'de uzaya gönderilecek Türksat 5B'nin hem 42 derecede lokasyonu güçlendireceğini hem de Ka-Bant kapsama alanıyla Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir bölgede yüksek hızlarda veri hizmeti sağlanacağını kaydetti.

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Cenk Şen Ömer Fatih Sayan Satcom Vision 2018 Türksat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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