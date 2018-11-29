Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ülkemiz, Milli Yer İstasyonu Geliştirmesi Projesi (MİYEG) 2019'da tamamlandığında, yer istasyonundan uyduya kadar bir uydu sisteminin tüm unsurlarını gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşacak." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "Satcom Vision 2018"in açılışında yaptığı konuşmada, bilgi alma ve haberleşmenin insanoğlunun en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu söyledi.

İlk olarak papirüslerle başlayan haberleşme macerasının bugünün teknolojisinde uydu teknolojileriyle bambaşka bir düzene evrildiğini ifade eden Sayan, son 16 yıldır araştırma-geliştirme faaliyetlerini desteklemenin, bilgiye giden yolu açmanın mücadelesi içinde olduklarını dile getirdi.

Sayan, çalışmalarını yürütürken hem katettikleri yolu hem de varılacak hedefi planlayarak ilerledikleri vurgulayarak, eğitime, özellikle mesleki eğitime, bilime, araştırmaya, Ar-Ge'ye yapılan yatırımlarla Türkiye'nin bugün artık bambaşka bir noktada olduğunu bildirdi.