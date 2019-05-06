Satellite 2019 kapılarını açtı

WASHİNGTON (AA) - Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Satellite 2019'a katılan Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen'e teşekkür ederek, "Geldiniz burada bizim göğsümüzü kabarttınız. Amerikalılara 'Türkiye budur, Türkiye'deki teknoloji budur' deme imkanını verdiniz." dedi.

Kılıç, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019'da Türk standının açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'nin bu alanda kaydettiği mesafeyi tüm dünyayla paylaşmak gerektiğini dile getirerek, Satellite 2019'un da ABD'de çok önemli faaliyetlerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Japonya'daki görevi sırasında Türksat 4A ve 4B uydularının üretimini yerinde gördüğünü anlatan Kılıç, Türksat 5A ve 5B uyduları ile Türkiye'nin ilk milli ve yerli uydusu Türksat 6A'nın bu alandaki önemli projeleri arasında yer aldığını bildirdi.

Kılıç, bu projelerin Türkiye'nin uydu haberleşmesi alanında çok önemli adımlar attığını gösterdiğini belirterek, "Bunun ulusal güvenlik alanında da çok büyük önemi var. Müttefiklerimizin Türkiye'ye bakış açılarını değiştirmesi ya da başka bir gözle bakması açısından da büyük önemi var. Bu yüzden Fuara katılan Türksat, TUSAŞ, Aselsan ve Profen'e teşekkür ediyorum. Geldiniz burada bizim göğsümüzü kabarttınız. Amerikalılara 'Türkiye budur, Türkiye'deki teknoloji budur' deme imkanını verdiniz." ifadelerini kullandı.