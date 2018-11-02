FİNANS

SATSO'dan "vergi indirimi" teşekkürü

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: - "Vergi indirimlerinin piyasaları canlandırmasını, sektörlere hareketlilik kazandırmasını bekliyoruz. Ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan ve hizmet sektörünün vazgeçilmez unsurları olan otomotiv, beyaz eşya, mobilya sektörlerindeki bu vergi indirimi uygulaması piyasalarda da olumlu karşılandı"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta KDV ve ÖTV indirimi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, odaya bağlı komitelerden gelen KDV ve ÖTV indirim taleplerinin değerlendirilerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce ilgili bakanlıklara iletildiğini belirterek, taleplerin kabul görerek, uygulamaya geçildiğini hatırlattı.

Vergi indirimi uygulamasından memnun olduklarını, bakanlıkların, iş dünyasının taleplerini dikkate alarak bir çözüm paketi hazırladığını anlatan Altuğ, "Vergi indirimlerinin piyasaları canlandırmasını, sektörlere hareketlilik kazandırmasını bekliyoruz. Ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan ve hizmet sektörünün vazgeçilmez unsurları olan otomotiv, beyaz eşya, mobilya sektörlerindeki bu vergi indirimi uygulaması piyasalarda da olumlu karşılandı. Ekonomik büyümeye de katkı verecek olan bu indirim, global pazarda da yerli üreticilerimize büyük rekabet avantajı da sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Altuğ, reel sektörün sesine kulak vererek destek olan ve taleplerini önceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Albayrak'ın kararını, Sakarya iş dünyası olarak memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

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(SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ Sakarya vergi indirimi teşekkürü

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