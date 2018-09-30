Satsuma mandalina için ilk ihracat tırı 8 Ekim'de yola çıkacak

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Satsuma mandalina geçen yıla göre 15 gün önce olgunlaştı. İlk ihracat 8 Ekim 2018 Pazartesi günü başlıyor. Rusya, satsuma mandalina ihracatında toplam yüzde 64'lük paya ulaştı.

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından oluşturulan Satsuma Mandalina Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu İzmir iline bağlı İnciraltı, Güzelbahçe, Seferihisar, Ürkmez, Gümüldür, Ahmetbeyli, Özdere, Selçuk ile Aydın iline bağlı Davutlar ilçe ve beldelerdeki muhtelif bahçelerde yaptığı incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizi sonucunda, Satsuma mandalinanın 4 Ekim 2018 tarihinden itibaren kesimine, 8 Ekim 2018 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine karar verdi. Satsuma mandalinanın geçen yıla göre mevsim koşullarından dolayı 15 gün erken olgunlaştığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, satsuma mandalinadaki erken olgunlaşma nedeniyle geçen yıl 23 Ekim olarak belirlenen ihraç tarihinin bu yıl 8 Ekim'e çekildiğini kaydetti.

EGE'DE NARENCİYE REKOLTESİ YÜZDE 61 ARTTI

Satsuma mandalina rekoltesi yüzde 53'lük artışla 110 bin tondan 169 bin tona yükseldi. Ege Bölgesi narenciye rekoltesinin bu yıl yüzde 61’lik artışla 688 bin ton olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, vatandaşlara doğal C vitamini deposu ve şekerin alternatifi olan narenciye ürünlerini tüketme çağrısında bulundu. Türkiye, 2017 yılında narenciye ürünleri ihracatından 850 milyon dolarlık döviz elde ederken, mandalina ihracatı 335 milyon dolar ile zirvede yer aldı. Mandalina türleri içinde ise en fazla ihracat 129 milyon 345 bin dolarlık tutarla satsuma mandalina da oldu. Türkiye 2017 yılında 75 ülkeye mandalina ihraç ederken, Satsuma mandalina ihracatında Rusya, 83 milyon 456 bin dolar ile açık ara birinciliğini sürdürdü. Rusya, satsuma mandalina ihracatında toplam yüzde 64'lük paya ulaştı. Rusya’yı 20 milyon dolarlık tutarla Ukrayna ve 7,5 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatı ile Irak izledi.