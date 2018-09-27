Satsuma mandalinada kesim ve ihracat tarihi açıklandı

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden satsuma türü mandalinanın kesimine 4 Ekim'de, ihracatına ise 8 Ekim'de başlanacak.

Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nde yetişen ve önemli ihraç ürünleri arasında yer alan satsuma türü mandalinanın hasat ve ihraç tarihlerinin belirlenmesi için komisyon oluşturulduğu belirtildi.

Bu kapsamda oluşturulan "Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu"nun, İzmir'in Seferihisar, Selçuk ilçeleri ile İnciraltı, Ürkmez, Gümüldür, Sığacık, Özdere mahalleleri ve Aydın Davutlar'da incelemeler yaptığı belirtilen açıklamada, "Buralardan alınan numunelerde İzmir Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan analizler sonucunda, satsuma mandalinanın 4 Ekim tarihinde kesimine, 8 Ekim tarihinde de ihracatına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

