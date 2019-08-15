FİNANS

Savaşan İHA "Cevheri" göreve hazır

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

TUSAŞ-Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi'nde çalışan stajyer mühendisler, TEKNOFEST 2019 Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışması için Cevheri İHA'yı geliştirdi - 40 dakika ve yaklaşık 38 kilometre kesintisiz yüksek performans uçuş koşullarına dayanıklı olan Cevheri, 3 bin 500 fit servis irtifasıyla görev yapabiliyor - Otonom uçuş ve kilitlenme yeteneğine sahip Cevheri, yüksek hıza sahip ekran kartıyla alınan görüntü üzerinden rakip uçağı algılayıp ona kilitlenebiliyor

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin en önemli teknoloji buluşmalarından biri haline gelen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST 2019) için geri sayım sürerken yarışmalarda boy gösterecek araçlar da ortaya çıkmaya başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)-Bursa Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi'nde çalışan stajyer mühendisler, festival kapsamında gelecek ay gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2019 Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması için Cevheri İHA'yı geliştirdi.

Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu'nun mentorluğunu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Kaya'nın danışmanlığını yaptığı ekipte, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümünden 23 öğrenci yer aldı.

Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde rol alabilecek genç mühendislerin kendilerini geliştirmesi, yetiştirmesi ve onlara yetkinlik kazandırılması amaçlanan proje kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilebilmesi amacıyla Savaşan İHA Yarışması'na katılınması kararlaştırıldı.

Çalışmalarını ocak ayından bu yana Ulutek Teknopark'ta sürdüren Cevheri İHA Takımı, bu süreçte 20 sponsordan ve Bursa Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinden destek aldı.

Mühendis adayları, proje kapsamında Cevheri'nin üretimi, uçuş kontrolü ve algoritması, otonom kilitlenme gibi görevleri üstlendi.

Yapılan ön tasarım ve analizlerin ardından İHA'nın üretimi gerçekleştirildi. 2,4 metre kanat açıklığı ve 1,8 metre uzunluğa sahip Cevheri'nin maksimum kalkış ağırlığı 9,5 kilograma karşılık geliyor.

Sabit iniş takımları, kompozit gövde ve hafif iskelet yapısıyla Cevheri, model uçaklar için üst seviye bir yapıyı bünyesinde barındırıyor. İHA, uçuş öncesinde düzenlenen yer testlerini ve simülasyonlarını başarılı bir şekilde geçmesinin ardından Bursa Yunuseli Havalimanı'nda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuş gününde gerekli verileri toplayan ekip, uçak üzerinde optimizasyon çalışmalarına devam ediyor.

Cevheri, yer istasyonuyla haberleşme ve görüntü aktarımı, yer kontrol istasyon yazılımında uçağın parametrelerinin kontrolü ve değiştirilmesi, manuel uçuş ve otonom uçuş için gerekli olan tüm parametrelerinin hakimiyeti ve uçuşun tamamen özgün yazılımla gerçekleştirilmesi, İHA'nın içinde bulunan grafik geliştirme kartıyla gerçekleştirilen hedef uçağa kilitlenme ve motora, diğer elektronik donanımlara gücün aktarılması için gerekli güç sistemlerinin yönetilmesi gibi görevleri tamamladı.

- Cevheri'nin yetenekleri

Araç, geniş kanat açıklığı ve aerodinamik açıdan kusursuz hava temas yüzeyleriyle stabil uçuşu başarılı şekilde gerçekleştiriyor. Fiziki olarak model uçaklara kıyasla büyüklüğünün yanında ultra güçlü motoru ve kusursuz hareket yüzeyleri sayesinde minimum dönme yarıçapı 15 metreyi bulan etkin bir manevra kabiliyetine sahip bulunuyor.

Bünyesinde yer alan yüksek kapasiteli bataryalarla 40 dakika ve yaklaşık 38 kilometre kesintisiz yüksek performans uçuş koşullarına dayanıklı olan Cevheri, 3 bin 500 fit servis irtifasıyla görev yapabiliyor.

Ayrıca araç, üzerinde bulunan GPS ve hızlı veri aktarım radyosuyla uçağa ait konum ve çeşitli sensör verilerini (pitot-statik sensör, IMU, entegre GPS, hareket, sıcaklık, basınç algılayıcıları vesaire) oldukça hızlı şekilde yer istasyonuna aktarıyor.

Cevheri'nin kabiliyetleri arasında otonom uçuş ve kilitlenme yeteneği bulunuyor. Araç, yüksek hıza sahip ekran kartıyla alınan görüntü üzerinden rakip uçağı algılayarak kilitlenebiliyor.

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğuHasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e gerilediİSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ Üniversitesi Cevheri İHA İnsansız Hava Aracı TEKNOFEST 2019 TUSAŞ

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

İlçe doldu taştı: 25 katı misafir ağırladık

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

Hasadı yapılan fındığın zorlu yolculuğu

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz’da 51.3’e geriledi

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştü

Tarım ürünleri üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.06 düştü

En fazla konut satış oranı Yalova'da

En fazla konut satış oranı Yalova'da

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.