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Savaşla başlayan dostluk ekonomik ilişkileri artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye ve Güney Kore arasında Kore Savaşı ile başlayan dostluk iki ülkenin ekonomik ilişkilerine de yansıdı - Kore firmalarının 1980-2017 döneminde Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı 2,6 milyar dolar olurken, bu yatırımların yaklaşık yüzde 70'i son 5 yılda hayata geçirildi - Son dönemde Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega projeler, Kore firmalarının ilgi odağı oldu

DİLARA ZENGİN - Türkiye ve Güney Kore arasında Kore Savaşı'nın ardından derinleşen diplomatik ilişkiler, ikili ekonomik ilişkilerin de güçlenmesini sağladı. Kore firmalarının 1980-2017 döneminde Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı 2,6 milyar dolar olurken, bu yatırımların yaklaşık yüzde 70'i son 5 yılda hayata geçirildi.

Güney Kore ve Türkiye arasında bağların güçlenmesini sağlayan ve 27 Temmuz 1953'te sonlanan savaşın ardından oluşan dostluk iki ülkenin ekonomik ilişkilerine de yansıdı.

İhracat odaklı kalkınma modeliyle dünyada ve Uzakdoğu'da sosyal ve ekonomik açıdan sağladığı gelişmeyle örnek gösterilen ülke konumuna gelen Güney Kore, Türkiye'deki yatırımlarına hız verdi.

AA muhabirinin Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 1980-2017 döneminde Kore firmalarının Türkiye'de yaptığı yatırımların toplam tutarı 2 milyar 630 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu firmaların Türkiye'de son 5 yılda gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı ise 1 milyar 730 milyon dolar oldu. Böylece bu dönemde yapılan yatırımlar 38 yılda hayata geçen yatırımların yüzde 66'sını oluşturdu.

- Ticaret hacmi 5 yılda yaklaşık yüzde 10 arttı

Türkiye'de yatırımları bulunan 300'den fazla Kore firmasının ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlar arasına toptan ve perakende ticaret, otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ile imalat sanayisi yer aldı.

Güney Kore ve Türkiye arasında 2013'te 6,5 milyar dolar seviyesinde olan dış ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 7,2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemdeki artış yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı geçen yıl 584,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, ithalatı aynı dönemde 6,6 milyar dolar oldu.

- Koreli turistlerin Türkiye ilgisi

Türk halkını "kan kardeşi" olarak nitelendiren Güney Korelilerin Türkiye ilgisi iki ülke arasında turizmin de gelişmesini sağladı.

Kore Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı olan 2017'de Türkiye'yi ziyaret eden Koreli turist sayısı 120 bin 622 oldu. Bu sayı bir önceki sene 106 bin 904 seviyesindeydi. Bu yılın 5 ayında Türkiye'yi ziyaret eden Koreli turistlerin sayısı ise 59 bin 208'e ulaştı.

Güney Kore'yi ziyaret eden Türk turist sayısı da 2016'da 26 bin 541 olarak kayıtlarda yer alırken, 2017'de 27 bin 272, bu ayın ilk 5 ayında ise 12 bin 174 bin oldu.

- Korelilerin mega proje ilgisi

Türkiye'deki yatırımlar ve mega projeler son dönemde özellikle Güney Koreli firmaların ilgi odağı oldu.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, geçen yıl aralıkta gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretinde ülkenin iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmişti. Yıldırım, "Memnuniyetle şunu söyleyebilirim ki son yıllarda ülkemizin prestij projelerinden Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve havaalanları gibi altyapı projelerinde hatta demiryolu sektöründe, elektrik, enerji projelerinde Kore firmaları önemli ölçüde yer alıyor. Bundan sonra bu varlıklarının daha da artarak devam etmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım, Samsung, LG, Hyundai, DaeWoo, Daelim, POSCO, SK Engineering Construction, Hanwha Q-Cells, Hana Financial Investment, GS E&C, Ksure, KCC ve Seoyon E-Hwa gibi birçok dev şirket ve kurumun temsilcilerine Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türk iş adamlarının da aralarında olduğu kalabalık bir heyetle bu yılın mayıs ayında Güney Kore'ye ziyaret gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın ziyaretinde iki ülke arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" olmak üzere 4 anlaşma imzalanmıştı.

Erdoğan, burada gerçekleştirdiği görüşmelerde, "Kanal İstanbul Projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Son olarak, Türkiye'nin mega projelerinden Kanal İstanbul'un yapımına Güney Koreli inşaat şirketi SK Engineering & Construction talip olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kore ticaret turizm türkiye yatırım

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