Savaşla başlayan dostluk ekonomik ilişkileri artırdı

Söz konusu firmaların Türkiye'de son 5 yılda gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı ise 1 milyar 730 milyon dolar oldu. Böylece bu dönemde yapılan yatırımlar 38 yılda hayata geçen yatırımların yüzde 66'sını oluşturdu.

AA muhabirinin Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 1980-2017 döneminde Kore firmalarının Türkiye'de yaptığı yatırımların toplam tutarı 2 milyar 630 milyon dolara ulaştı.

İhracat odaklı kalkınma modeliyle dünyada ve Uzakdoğu'da sosyal ve ekonomik açıdan sağladığı gelişmeyle örnek gösterilen ülke konumuna gelen Güney Kore, Türkiye'deki yatırımlarına hız verdi.

Güney Kore ve Türkiye arasında bağların güçlenmesini sağlayan ve 27 Temmuz 1953'te sonlanan savaşın ardından oluşan dostluk iki ülkenin ekonomik ilişkilerine de yansıdı.

DİLARA ZENGİN - Türkiye ve Güney Kore arasında Kore Savaşı'nın ardından derinleşen diplomatik ilişkiler, ikili ekonomik ilişkilerin de güçlenmesini sağladı. Kore firmalarının 1980-2017 döneminde Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımların toplam tutarı 2,6 milyar dolar olurken, bu yatırımların yaklaşık yüzde 70'i son 5 yılda hayata geçirildi.

- Ticaret hacmi 5 yılda yaklaşık yüzde 10 arttı

Türkiye'de yatırımları bulunan 300'den fazla Kore firmasının ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlar arasına toptan ve perakende ticaret, otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ile imalat sanayisi yer aldı.

Güney Kore ve Türkiye arasında 2013'te 6,5 milyar dolar seviyesinde olan dış ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 7,2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemdeki artış yüzde 9,8 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı geçen yıl 584,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, ithalatı aynı dönemde 6,6 milyar dolar oldu.

- Koreli turistlerin Türkiye ilgisi

Türk halkını "kan kardeşi" olarak nitelendiren Güney Korelilerin Türkiye ilgisi iki ülke arasında turizmin de gelişmesini sağladı.

Kore Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılı olan 2017'de Türkiye'yi ziyaret eden Koreli turist sayısı 120 bin 622 oldu. Bu sayı bir önceki sene 106 bin 904 seviyesindeydi. Bu yılın 5 ayında Türkiye'yi ziyaret eden Koreli turistlerin sayısı ise 59 bin 208'e ulaştı.