Savunma devleri arasında 4 Türk firması

MUSTAFA ÇALKAYA - Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayımlanan ve dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi kabul edilen "Defense News Top 100" açıklandı.

Listede ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) olmak üzere 4 Türk firması yer aldı. Listede ASELSAN 55, TUSAŞ 64, ROKETSAN 96. ve STM 97. sırada kendilerine yer buldu.

STM ilk kez listeye girerken ASELSAN ve ROKETSAN ikişer sıra yükseldi.

Yurt içinde ve dışında üstlendiği projelerle performansını artıran ASELSAN, 2016'da 1 milyar 195 milyon dolar olan cirosunu geçen yıl 1 milyar 424 milyon dolara çıkartarak ilk kez 2006'da girdiği listedeki sıralamasını yükseltmeye devam etti.

ASELSAN, bu başarıyı askeri ve sivil haberleşme sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, elektro-optik sistemler, aviyonik sistemler, savunma ve silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri, deniz sistemleri gibi alanlarda Ar-Ge'ye dayalı geliştirdiği ürün ve çözümlerle yakaladı.