FİNANS

Savunma sanayi atağa kalkacak

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:57 | Son Güncelleme

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'na göre savunma sanayinde Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri üretim faaliyetlerine geçilecek, Satıhtan Satha Orta Menzilli Seyir Füzesi çalışmalarına başlanacak - Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 2 helikopter, zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç, 5 ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2) ve 2 ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılacak - Geliştirilmiş Atak Projesi'nde sözleşme imzalanacak, Atak ve özgün helikopterleri için geliştirilen alt sistem konfigürasyonları ve yüklenicileri belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda savunma sanayi 52 hedef ile atağa kalkacak.

Savunma Sanayi Başkanlığınca İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilecek projeler belirlendi.

Bu süre içinde Lazer Mükemmelliyet Merkezi idari yapısı kurulacak, Lazer Silah Sistemi geliştirilmesine yönelik program modeli belirlenecek.

Elektromanyetik Fırlatma Sistemi geliştirilmesine yönelik mevcut kabiliyetlerin tespiti ve yetkinlik analizi yapılacak, tespit edilen kabiliyetlere göre iş paylaşımı ve program modeli oluşturulacak.

Geliştirilmiş Atak Projesi sözleşmesine imzalar atılacak, Atak ve özgün helikopterleri için geliştirilen turboşaft motorun kompresör, yanma odası, gaz jeneratörü, güç türbini gibi alt sistem konfigürasyonları ve yüklenicileri tespit edilecek. Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 2 helikopter teslimatı yapılacak.

F-16 Uçakları için Milli Aktif Elektronik Taramalı Faz Dizili Radar (AESA Burun Radarı) geliştirme çalışmalarına başlanacak.

Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi 7. Ana Jet Üssü inşaat faaliyetleri tamamlanacak.

Zırhlı araçlarda kullanılmak üzere geliştirilen Milli Güç Grubu Projesi kapsamında transmisyon (dişli kutusu ve aktarma organları) kavramsal tasarımı tamamlanacak, Altay Tankı Seri Üretim Projesi kapsamında güç grubu dahil kritik alt sistem sözleşmelerinin imzaları atılacak.

Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi sözleşmesi, 360 Derece Durumsal Farkındalık Sistemi Tedariki Projesi sözleşmesi imzalanacak.

Zırhlı araç projeleri kapsamında farklı tiplerde toplam 255 araç teslim edilecek.

Milli Gemi Projesi (MİLGEM) "İ" sınıfı firkateyn (5.gemi) sözleşmesi imzalanacak, FIRAT-M60T Projesi kapsamında 7 tankın modernize edilmesi ile birlikte M60TM sayısı 146'ya çıkarılmış olacak.

Ayrıca 415 ilave hassas güdümlü Stand-Off Mühimmatının (SOM) envantere kazandırılması için sözleşme imzalanacak.

B (BORA) Silah Sistemi ve B (BORA) Füzesi Projesi kapsamında son kafile teslimatının kabulü tamamlanacak.

Çok Amaçlı Faz Dizili Radar (ÇAFRAD) Faz-1 Projesi kapsamında kabul testleri ve sistemin kurulumu yapılacak ve sistem kullanılarak güdümlü mermiyle atış testleri gerçekleştirilecek.
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- Satıhtan Satha Güdümlü Mermi seri üretime geçecek

Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi sözleşme icra faaliyetlerine başlanarak, proje takvimi, iş paylaşımı ve alt yüklenici dağılımı belirlenecek, Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme Projesi'nin ihalesine çıkılacak.

Satıhtan Satha Orta Menzilli Seyir Füzesi çalışmalarına başlanacak, Satıhtan Satha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi kapsamında seri üretim faaliyetlerine geçilecek.

Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) Projesi Kapsamında 200 Mini Akıllı Mühimmat (MAM) teslimatı gerçekleştirilecek.

-Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi başlatılacak

Öte yandan 5 ilave Taktik İHA (Bayraktar TB-2) , 2 ilave Operatif İHA (ANKA-S) teslimatı yapılacak.

Akıncı İHA Projesi sözleşmesi, İHA ve Keşif Gözetleme Si̇stemleri̇ Ortak Koordinasyon Merkezi (MİKOM) Projesi sözleşmesinin imzalanacak.

Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi başlatılacak.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi kapsamında, 28 il veya bölgede, Güvenli Okul Paketi kapsamında 221 okulda ilave kurulumlar yapılacak ve 100 Mobil Plaka Tanıma Sistemi Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Modüler Üs Bölgesi Projesi kapsamında 3 üs bölgesinin kurulumu tamamlanarak toplam üs bölgesi sayısı 32'ye çıkarılacak.

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağın (HÜRKUŞ-B) Simülatörü (HÜRSİM) Projesi sözleşmesine imzalar atılacak.

Çeşitli tiplerde ilave en az 60 hassas güdüm kiti teslim edilecek, topçu ve havan birlikleri tarafından hali hazırda kullanılmakta olan silahların modernize edilmesi ve mühimmatlara Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) güdüm özelliği kazandırılarak vuruş hassasiyetinin artırılmasına yönelik geliştirme faaliyeti projelendirilecek. 20 mm Top Geliştirilmesi Projesi kapsamında sözleşme imzalanacak, geliştirme faaliyetine yönelik iş paylaşımı gerçekleştirilecek ve geliştirme takvimi belirlenecek.

En az 18 bin adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslimatı gerçekleştirilecek, 40 bini aşkın İlave MPT-76'nın sözleşmesi yapılacak, 125 tüfek tipi Drone/Mini İHA karıştırıcı sistem teslimatı yapılacak ve EGM Sırt, Araç ve Çanta Tipi Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi sözleşmesi imzalanacak.

El yapımı patlayıcıların (EYP) yüksek güçlü mikrodalga teknolojisiyle tespit ve imhasını sağlayacak Elektronik Devreli EYP Düzenekleri Tespit ve Zararsız Hale Getirme Projesi sözleşmesi imza altına alınacak.

Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Tedarik Projesi kapsamında kritik tasarım tamamlanacak ve süratli devriye botu teslimatlarına başlanacak.

Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi (BKZS) fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecek, hafif/orta sınıfta başlatılan insansız kara araçları projelerinin tasarım dönemleri ve saha testlerine devam edilerek teslimatlara başlanacak.

Ağır sınıfta başlatılan insansız kara araçları projesi için ihaleye çıkılacak, mevcut imkan ve kabiliyetler doğrultusunda kullanıcı değerlendirmelerinin alınması maksadıyla gösterim testi hayata geçirilecek.

- Yapay zeka için projeler değerlendirilecek

Yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamında 117 SAGA başvurusu değerlendirilecek ve sözleşmeler imzalanacak.

Pilot eğitimlerinde pilot davranışlarını optimize etmek üzere başlatılan GENIUS Projesi sözleşmesi imza altına alınacak.

5G Hazır Çekirdek ŞebekeGeliştirilmesi (ÇINAR) Projesi kapsamında 4,5G şebekesinin 5G'ye dönüştürülmesi için sözleşme yapılacak.

- ULAK Projesi'nde canlı şebekeye geçilecek

Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi kapsamında, canlı şebekeye geçilecek ve ürün lansmanı gerçekleştirilecek.

Mikroorganizma Tabanlı Patlayıcı Madde Tespit ve Teşhis Teknolojilerinin Geliştirilmesi (BİRMO) Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesi tamamlanacak.

Milli Mühimmatların Atış Sonrası Kontrolünü Sağlayacak Veri Bağı Geliştirilmesi (KEMENT) Projesinde sistem entegrasyon testleri laboratuvar seviyesinde tamamlanmış olacak.

Siber güvenlik eğitim, test, kalifikasyon ve yapılanma yol haritası hazırlanacak.

Kara Araçları Test Merkezi kurulumuna yönelik yapılan fizibilite çalışması değerlendirilecek.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında 30 yerli firma değerlendirilecek ve destek programlarına başlanan firma sayısı 110'un üstüne çıkarılacak.

Savunma sanayi firmalarına ihracat ve işbirliği fırsatları yaratılması amacıyla en az üç bölgede savunma sanayi iş birliği toplantıları gerçekleştirilecek ve mutabakat muhtıraları imzalanacak. İki ülkede gerçekleştirilecek etkinliklere SSB koordinasyonunda milli katılım sağlanacak.

- 150 bin metrekare alan mayından temizlenecek

İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Milli Savunma Bakanlığınca da 7 hedef hayata geçirilecek.

Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Denizaltı Uygulamasının (MÜREN-AY) TCG Dolunay ve TCG Doğanay denizaltılarında kabul işlemleri tamamlanacak.

Bakanlıkça 150 bin metrekare alanın mayın temizliği gerçekleştirilecek.

Emekliliğe esas muvazzaf askerlik hizmet süre bilgileri SGK ile e-Devlet üzerinden paylaşılacak. İstiklal Madalyası İlk Alım ve İntikal Başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesine başlanacak.

TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisinin (MAAT) modernizasyonu, kalifikasyonu ve sertifikasyonunun yapılacak.

Atış, Test ve Değerlendirme Merkezi-II (ATDM-II) projesi kapsamında tedarik edilen sistemlerin kalifikasyon ve sertifikasyonu yapılarak işletmeye alınacak.

Ayrıca 120 mm HE tank topu mühimmatı adedi atış cetvel atışları yapılacak ve ürün kalifikasyon planı onaylanacak. 155 mm Modüler Barut Sistemi Geliştirme Projesi tasarım doğrulama aşaması tamamlanacak.

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İkinci 100 Günlük Eylem Planı Milli Savunma Bakanlığı savunma sanayi başkanlığı

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