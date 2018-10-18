Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında 'NAR' Projesi imzalandı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kritik alt bileşen teknolojisinin tamamen yerli ve milli olarak geliştirilmesiyle ilgili olarak ASELSAN önderliğinde bir dizi şirketimiz ve araştırma kurumlarımız bu projeye katılımda bulunacaklar" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR) projesi imzalandı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nda gerçekleştirilen imza törenine Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Anonim Şirketi ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN, ODTÜ ve sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını ASELSAN Anonim Şirketi Genel Müdürü Haluk Görgün yaptı. Görgün, ''Bugün burada imzasını atacağımız ve başlayacağımız 'NAR Projesi' ile birlikte aslında başta ASELSAN'ın üretiyor olduğu ve kullandığı ASELBOT, F16 Kızılötesi ve Füze İkaz Sistemi gibi bir çok kritik elektrooptik sistemin kızılötesi görüntüleme yapmasına olanak sağlayan elektroniklerinde ülkemizde geliştirilmesi için önemli bir adım atılmış oluyor. Çalışmalar tamamlandığında yabancı ülkelerden almak zorunda olduğumuz önemli bir model ülkemizde güvence altına alınarak üretiliyor olacak. Bununla birlikte ihracatına engel teşkil edecek milli sistemlerimizin önündeki engellerde bu vesileyle aşılmış olacak" diye konuştu.