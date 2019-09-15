FİNANS

Savunma Sanayii Başkanlığı TEKNOFEST'te gençleri unutmadı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

SSB, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gençlere yönelik birçok etkinlik düzenleyecek

Gençlerin savunma sanayisine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TEKNOFEST İstanbul'da birçok etkinliğe imza atacak.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gençlere yönelik birçok organizasyon düzenlenecek.

SSB standında gerçekleştirilecek "sanal gerçeklik etkinliği" ile gençler Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini deneyimleyecek. SSB öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de stantta gençlerle buluşacak.

- "Şehrin kahramanı sen ol!"

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, "Kritik altyapıları siber saldırılara karşı korumayı öğren, şehrin kahramanı sen ol!" sloganıyla gençleri SSB standında ağırlayacak.

Bu kapsamda, hazırlanan bir şehir maketi bilgisayarlara bağlanarak, yaşam alanları, tren yolu, enerji altyapısı, su ve doğal gaz altyapısı gibi kritik altyapıların sistem üzerinden kontrol edilmesi sağlanacak, gençlere bu sistemleri korumanın önemi, tehditler ve saldırılara karşı korunma gibi konularda uygulamalar yaptırılacak.

- Türk savunma sanayisinin geçmişine yolculuk

Hunlar'dan Selçuklulara, Osmanlı'dan Kurtuluş Savaşı yıllarına, Cumhuriyet dönemindeki gelişmelerden bugüne kadar Türk savunma sanayisi tarihinin önemli dönüm noktaları, SSB standındaki "Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii Zaman Çizelgesi"nde ziyaretçilerini bekleyecek.

ROBOİK yarışmaları kapsamında geçen ay gerçekleştirilen "İnsansız ve Otonom Kara Araçları" yarışmasının ödül töreni de TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek. 14 farklı üniversiteden 20 öğrenci takımı ve 9 bağımsız katılımcı ile küçük ölçekli işletmeler kategorisinde 5 takımın finale kaldığı yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.

SSB, TEKNOFEST'te Blok 4/B4-03'te ziyaretçilerini bekleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı SSB TEKNOFEST

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