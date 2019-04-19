Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde ihracatın 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Savunma ve havacılık cirosu ise bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi." dedi.

Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SaSaD) 30. Olağan Genel Kurulu sonrasında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ilk kümelenmesi SaSaD'a yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Savunma sanayini geliştirmek için yaptıkları çalışmalara değinen Demir, Türkiye'nin kendi özgün ürünlerini geliştirmesinin, üretmesinin ve başka ülkelere çözümler sunarak onların ihtiyaçlarını karşılamasının büyük önem taşıdığını anlattı.

Demir, savunma sanayinin diğer sektörler ve kamu yapılanmaları için örnek gösterilen başarılara imza attığını ve milletin gurur duyduğu seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Savunma sanayisi alanında bağımlılık size ileride bir çelme olarak dönebilir. Milli ve yerli sanayi derken kendi öz gücümüze güvenmenin ana taşlarını oluşturmayı hedefledik." diye konuştu.