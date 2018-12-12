Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, bir savunma sanayi ürününün ihracatının yapılabilmesi için o ürünün öncelikle üreten ülkenin silahlı kuvvetlerinde kullanılıyor olmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayii Zirvesi'nde "Girişim-Yatırım- İhracat Zincirinde Savunma Sanayii" adlı panel düzenlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle burada yaptığı konuşmada, son 15 yılda savunma sanayisinde ülke olarak yapılan atılımın, milli ve yerli sanayide sağlanan başarının göstergesi olduğunu söyledi. Gülle, bu yıl gerçekleştirilen zirvenin sürekli hale getirilerek ülkenin savunma sanayisine yön vereceğinin altını çizerek, "Savunma sanayisi bir ülkenin katma değer üretimine, istihdamına yaptığı katkının ötesinde uluslararası arenada ülkelerin ekonomik, politik ve caydırıcılık gücünü belirleyen endüstri konumundadır." değerlendirmesinde bulundu. Savunma sanayisi alanında sağlanan ihracatın 500 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak için en önemli desteklerden birisi olacağını belirten Gülle, savunma sanayisi ihracatını artırmayı bir görev olarak gördüklerini dile getirdi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Türkiye'de yapılan bir ürünün yerine dışarda yapılan ürünün tercih edilmesinden dolayı savunma sanayisi alanında yakalanan başarının diğer alanlarda sağlanamadığını ifade etti. Aydın, bürokrasinin yerli ürünü destekleyecek şekilde düzenlemesini talep etti. Aydın, yerli bir ürünü üretmek için kümelenmelerin önemine işaret ederek, bir üretim yapmak için üniversitelerin, meslek okullarının, kamu kurumlarının ve şirketlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini anlattı. Türkiye'nin her alanda yerli üretim yapması gerektiğine vurgu yapan Aydın, "Elektrik üretmek için dışardan getirdiğimiz rüzgar türbinlerinin 8 yıl boyunca satın alma maliyeti için dönüyor. Bunu bizim yapmamız lazım ancak o zaman kazınırız." dedi. - "Türkiye'nin küresel güç olması gerekiyor" Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de Türkiye'nin belli dönemlerde savunma alanında birçok kısıtlamalara maruz kaldığını söyledi. Türkiye'nin stratejik açıdan dünyanın en değerli toprakları üzerinde olduğunu ifade eden Özdebir, bu nedenle Türkiye'nin her dönemde çeşitli bedeller ödediğini ifade etti.

Özdebir, Türkiye'nin küresel bir güç olması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece ekonomik olarak büyük ve aktif olmakla küresel güç olunmuyor. Bu güce sahip olmak için başka değerler de lazım. Bu değerlerin en başında güçlü bir irade geliyor. Bu iradenin ülke kaynaklarının tek bir doğrultuda yönlendirilmiş olması gerekiyor. Bu anlamda savunma sanayisinde son yıllarda kazanmış olduğumuz tecrübeler son derece önemli ancak yeterli değil." diye konuştu. Ekonomi ve savunma sanayisindeki gelişmenin Türkiye'nin önüne yeni global tehlikeleri de getireceğine işaret eden Özdebir, bu kapsamda mücadele edebilmek için daha iyi organize olunması, kaynakların iyi kullanılması ve değerli işlerin yapılması gerektiğini söyledi.

\ - "Yabancı Askeri Satışlar Organizasyonu oluşturulmalı" Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ise bir savunma sanayisi ürününün ihracatının yapılabilmesi için o ürünün öncelikle üreten ülkenin silahlı kuvvetlerinde kullanılıyor olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.