FİNANS

Savunma Sanayii Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 17:32 | Son Güncelleme

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya: - "Bir savunma sanayisi ürününün ihracatının yapılabilmesi için o ürünün öncelikle üreten ülkenin silahlı kuvvetlerinde kullanılıyor olması büyük önem taşıyor" - TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Savunma sanayisi bir ülkenin katma değer üretimine, istihdamına yaptığı katkının ötesinde uluslararası arenada ülkelerin ekonomik, politik ve caydırıcılık gücünü belirleyen endüstri konumundadır" - OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın: - "Türkiye'de yapılan bir ürünün yerine dışarda yapılan ürünün tercih edilmesinden dolayı savunma sanayisi alanında yakalanan başarı diğer alanlarda sağlanamıyor"

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, bir savunma sanayi ürününün ihracatının yapılabilmesi için o ürünün öncelikle üreten ülkenin silahlı kuvvetlerinde kullanılıyor olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Savunma Sanayii Zirvesi'nde "Girişim-Yatırım- İhracat Zincirinde Savunma Sanayii" adlı panel düzenlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle burada yaptığı konuşmada, son 15 yılda savunma sanayisinde ülke olarak yapılan atılımın, milli ve yerli sanayide sağlanan başarının göstergesi olduğunu söyledi.

Gülle, bu yıl gerçekleştirilen zirvenin sürekli hale getirilerek ülkenin savunma sanayisine yön vereceğinin altını çizerek, "Savunma sanayisi bir ülkenin katma değer üretimine, istihdamına yaptığı katkının ötesinde uluslararası arenada ülkelerin ekonomik, politik ve caydırıcılık gücünü belirleyen endüstri konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sanayisi alanında sağlanan ihracatın 500 milyar dolar ihracat hedefini tutturmak için en önemli desteklerden birisi olacağını belirten Gülle, savunma sanayisi ihracatını artırmayı bir görev olarak gördüklerini dile getirdi.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Türkiye'de yapılan bir ürünün yerine dışarda yapılan ürünün tercih edilmesinden dolayı savunma sanayisi alanında yakalanan başarının diğer alanlarda sağlanamadığını ifade etti. Aydın, bürokrasinin yerli ürünü destekleyecek şekilde düzenlemesini talep etti.

Aydın, yerli bir ürünü üretmek için kümelenmelerin önemine işaret ederek, bir üretim yapmak için üniversitelerin, meslek okullarının, kamu kurumlarının ve şirketlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin her alanda yerli üretim yapması gerektiğine vurgu yapan Aydın, "Elektrik üretmek için dışardan getirdiğimiz rüzgar türbinlerinin 8 yıl boyunca satın alma maliyeti için dönüyor. Bunu bizim yapmamız lazım ancak o zaman kazınırız." dedi.

- "Türkiye'nin küresel güç olması gerekiyor"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de Türkiye'nin belli dönemlerde savunma alanında birçok kısıtlamalara maruz kaldığını söyledi.

Türkiye'nin stratejik açıdan dünyanın en değerli toprakları üzerinde olduğunu ifade eden Özdebir, bu nedenle Türkiye'nin her dönemde çeşitli bedeller ödediğini ifade etti.

Özdebir, Türkiye'nin küresel bir güç olması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece ekonomik olarak büyük ve aktif olmakla küresel güç olunmuyor. Bu güce sahip olmak için başka değerler de lazım. Bu değerlerin en başında güçlü bir irade geliyor. Bu iradenin ülke kaynaklarının tek bir doğrultuda yönlendirilmiş olması gerekiyor. Bu anlamda savunma sanayisinde son yıllarda kazanmış olduğumuz tecrübeler son derece önemli ancak yeterli değil." diye konuştu.

Ekonomi ve savunma sanayisindeki gelişmenin Türkiye'nin önüne yeni global tehlikeleri de getireceğine işaret eden Özdebir, bu kapsamda mücadele edebilmek için daha iyi organize olunması, kaynakların iyi kullanılması ve değerli işlerin yapılması gerektiğini söyledi.
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- "Yabancı Askeri Satışlar Organizasyonu oluşturulmalı"

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ise bir savunma sanayisi ürününün ihracatının yapılabilmesi için o ürünün öncelikle üreten ülkenin silahlı kuvvetlerinde kullanılıyor olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

İhracatta pazar payının artırılmasında, pazarlanan ürünün kalitesi başta olmak üzere, kullanım dönemindeki performans teminatı, satış sonrası yaygın ve zamanında desteğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Güneykaya, şöyle konuştu:

"Bu hususların sağlanmasına katkıda bulunmak üzere ülkemizde öncelikle üretim aşamasında kalite ve standartlarının sağlanması, satışların ve satış sonrası hizmetlerin tek bir merkezden yasalar çerçevesinde yürütülmesi amacıyla bazı organizasyonların teşvik edilmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda oluşturulması gereken organizasyonlardan ilki savunma sanayisini ürünlerimizin diğer ülkelere pazarlanmasını kolaylaştıracak hükümetten hükümete satışın yapılmasına olanak sağlayacak ABD'deki gibi Yabancı Askeri Satışlar Organizasyonu'nun oluşturulmasıdır. Böylelikle savunma sanayisi ürünlerimizin satışı, satış sonrası destek hizmeti ve verilecek ihraç izin ve lisansları çerçevesinde etkin olarak kontrolün tek bir organizasyon tarafından sağlanabilecektir."

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Zeynep Bodur ise Türkiye'nin sanayileşme hedeflerine ulaşabileceğini belirterek, dünyanın ilk 10 ülkesi arasında savunma ve havacılık sektöründe etkinliğe ulaşmamış bir ülkenin olmadığına dikkati çekti.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalay da Türkiye'de savunma sanayisinin tarihinden bahsederek, Türkiye'nin bu alanda yakaladığı başarıyı diğer alanlarda da yakalaması gerektiğini söyledi.

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