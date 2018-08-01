FİNANS

Savunma sanayisi ihracatında atak

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 13:43 | Son Güncelleme

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), temmuz ayında ihracatını yüzde 77 artırarak 197 milyon dolara yükseltti - Katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerin yoğunlukta olduğu savunma ve havacılık sanayi, temmuz ayında ihracatını en çok artıran sektör oldu - SSI Başkanı Latif Aral Aliş: - "Katma değerin yüksek olduğu ve stratejik öneme sahip savunma ve havacılık sanayisinde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının meyvesini artık topluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI), temmuz ayında ihracatını yüzde 77 artırarak 197 milyon dolara yükseltti.

SSI açıklamasına göre, birlik, temmuz ayında yüzde 77 artışla 197 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Yüksek teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının yoğun olduğu savunma ve havacılık sanayi, temmuz ayında en fazla ihracatını artıran sektör oldu.

Sektör, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 21,8’lik artışla 1 milyar 104 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

SSI Başkanı Latif Aral Aliş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Katma değerin yüksek olduğu ve stratejik öneme sahip savunma ve havacılık sanayisinde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının meyvesini artık topluyoruz. Yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon yatırımı ile katma değeri, kilogram fiyatı yüksek ürünler üretmeden belirlediğimiz ülke hedeflerine ulaşamayız. Bu bilinçle milli ve yerli savunma ve havacılık sanayisine yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz ve çok daha büyük işler başaracağımızı biliyoruz. Savunma sektörümüz artık atağa geçti."

PARTNERHerkes orada buluştuHerkes orada buluştu
9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi
Turizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazırTurizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihracat savunma sanayi SSİ

En Çok Okunan Haberler

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

İhracatta temmuz rekoru

İhracatta temmuz rekoru

Türkiye'nin devleri açıkladı! İşte o liste

Türkiye'nin devleri açıkladı! İşte o liste

Elektrik ve doğalgaza büyük zam! Elektrik ve doğalgaz fiyatları 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 9 arttı

Elektrik ve doğalgaza büyük zam! Elektrik ve doğalgaz fiyatları 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 9 arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

BTSO Başkanı Burkay: Doğalgaz zammı gözden geçirilmeli

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

İSO/ Bahçıvan: “BOTAŞ, sanayiciye büyük bir şok yaşattı”

TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

TÜRKONFED/Turan: Enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir

Trabzon'da fındık hasadı horonla başladı

Trabzon'da fındık hasadı horonla başladı

9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi

9 günlük tatil kararı turizm sektörünü sevindirdi

Turizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazır

Turizmin nitelikli elemanları işbaşı yapmaya hazır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.