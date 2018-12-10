Savunma sanayisi zirvede buluşacak

Türk Savunma Sanayii Zirvesi ile sektörde bugüne kadarki en geniş katılımlı buluşmalardan biri gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenecek Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralıkta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışta ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir birer konuşma yapacak.

Konsepti "Küresel Güç Türkiye" olarak belirlenen zirvenin birinci gününde Girişim-Yatırım-İhracat Zincirinde Savunma Sanayii Paneli gerçekleştirilecek. Öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun anahtar konuşma yapacağı paneli Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar yönetecek. Panelde, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya görüşlerini paylaşacak.