Savunma sanayisinde Giresun'u üs yapma hedefi

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un, Türkiye'de son yıllarda ciddi gelişim gösteren savunma ve havacılık sanayisinde önde gelen merkezler üslerden biri olmayı hedeflediği bildirildi.

Halen hafif silah üretimi yapılan Giresun'da, Valilik tarafından Bulancak ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer tahsis edilen bir firmanın ise fabrika inşaatı devam ediyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisine büyük önem verdiklerini, sektörün desteklenmesi ile gelişimi noktasında gereken tüm katkıyı sunduklarını söyledi.

Bölgede uluslararası alanda ihracat yapan bir firmasının halen üretime devam ettiğini belirten Sarıfakıoğulları, sektörün Giresun'un dış satım kalemleri arasındaki ağırlığının artmaya başladığını aktardı.

Sarıfakıoğulları, "Geçen yıl Giresun'dan yapılan ihracat hacmi yaklaşık 148 milyon dolardır. Geçen yıl Giresun'dan yapılan yaklaşık 2 milyon dolarlık savunma sanayisi ürünü ihracatı, bu yılın ilk 4 aylık döneminde aşılarak 2 milyon 500 bin dolara ulaştı. Sevinerek ve övünerek bunu ifade ediyorum." diye konuştu.