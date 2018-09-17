Savunma sanayisinde görev değişimi

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yönetiminde değişikliğe gidildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iştiraki olan ve bu yıl adını dünya savunma şirketleri arasında ilk 100'e (Defence News Top100) yazdıran STM’de yeni bir dönem başladı.

STM'de 2000 yılından itibaren önemli görevler üstlenen, 2013'ten itibaren üst yönetimde görev alan Murat İkinci, yeni genel müdür oldu. İkinci ile birlikte, STM'nin savunma sanayisinde Türkiye’nin ve dost ülkelerin ihtiyaçlarına özgün çözümler üretme kararlılığını sürdüreceği vurgulandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, atamayla birlikte STM’yi ziyaret ederek İkinci'ye başarı dileklerini iletti.

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Şirket, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda savunma sanayisinde yerlileşme ve millileşme hamlesinin gerçekleşmesi için SSB öncülüğünde çalışmalarını sürdürecek.

Savunma sanayisine kritik teknolojiler, yenilikçi ürün ve sistemler kazandıran STM, yeni dönemde de Türkiye’nin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılamaya ve dünyada önemli pazarlarda ihracat bayrağını dalgalandırmaya devam edecek.