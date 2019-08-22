SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ SİLAH MESAİSİ - Hassas görevlerin güçlü silahı MPT-55

GÖKSEL YILDIRIM - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özellikleriyle ön plana çıkan, meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-55) güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor.

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda savunma ve havacılığa yönelik ürün geliştirme ve üretim çalışmaları yürütüyor. Hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirilen tabanca ve tüfeklerin seri üretimi başarılı şekilde sürdürülüyor.

Silah üretiminde köklü bir geleneğe sahip olan MKEK, 5,56 milimetrelik bir piyade tüfeğine ihtiyaç duyulması sebebiyle MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştirdi. MKEK, 2017'de MPT-55 tüfeğinin seri üretimine başladı.

Tüfekler, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı personeliyle diğer güvenlik birimlerinde kullanılmaya başlandı.