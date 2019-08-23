SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ SİLAH MESAİSİ - Mehmetçik'e bin 200 milli keskin nişancı tüfeği

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın geliştirilmesiyle güçlenen yerli hafif silah üretimi, farklı ihtiyaçlara cevap verecek yeni ürünlerin üretilmesine kapı araladı. MPT-76 tecrübesinden ortaya çıkan Keskin Nişancı Tüfeği KNT-76 güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda savunma ve havacılığa yönelik ürün geliştirme ve üretim çalışmaları yürütülüyor. Hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirilen tabanca ve tüfeklerin seri üretimi başarılı şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), MPT-76'nın ardından oluşan deneyimle KNT-76'yı geliştirdi. Manga seviyesi keskin nişancı tüfeği olarak geliştirilen KNT-76'da, MPT-76 ile birçok benzer parça kullanıldı.

Zorlu performans ve saha testlerinden başarıyla geçen KNT-76'nın güvenlik güçlerine kazandırılması için SSB ile seri üretim sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında teslimatı gerçekleştirilen KNT-76 sayısı bin 200'ü geçti.