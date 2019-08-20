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SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ SİLAH MESAİSİ - "Milli Piyade Tüfeği"nde 40 bin teslimat başarısı

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin modern piyade tüfeği ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla yürütülen MPT-76 Projesi kapsamında son dönemde 4 bin 500'den fazla teslimat gerçekleştirildi - Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve üretilen MPT-76'ların teslimat sayısı 40 bini geçti

GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silahların yerli olarak temin edilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son dönemde gerçekleştirilen 4 bin 500'den fazla teslimatla kullanımdaki Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) sayısı 40 bini geçti.

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda savunma ve havacılığa yönelik ürün geliştirme ve üretim çalışmaları yürütüyor. Hafif silahlar grubunda son dönemde geliştirilen tabanca ve tüfeklerin seri üretimi başarılı şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranının artırılması hedefi doğrultusunda, yeni nesil piyade tüfeklerinin üstün özelliklerini taşıyan MPT-76 ortaya konuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik teknik istek ve özelliklerini taşıyan, muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet edecek, modern piyade tüfeği geliştirme safhası başarıyla tamamlandı.

Seri üretim için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kale Kalıp Makina ve Kalıp Sanayi AŞ, Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ile sözleşme imzalandı.

Geçen sürede 3 koldan MPT-76 teslimatı gerçekleştirildi. Son dönemde ise 4 bin 500'den fazla yeni tüfek güvenlik güçlerine sunuldu. Böylece toplam teslimat sayısı 40 bini geçti.

- Testlerden başarıyla geçti

Tamamen milli kaynaklar kullanılarak, yurt dışından teknik destek alınmadan üretilen MPT-76, NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış testlerin tamamından başarıyla geçti.

Yarı otomatik ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreyi buluyor. 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebilen MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor. MPT-76, dakikada 700 atım gerçekleştirebiliyor.

12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken bin milimetre uzunluktaki MPT-76, 4,2 kilogram ağırlığa sahip bulunuyor.

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Kale Kalıp Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Milli Piyade Tüfeği MPT-76 Sarsılmaz Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayisi

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