FİNANS

Savunma sanayisinden Paris'e çıkarma

FİNANS HABERLERİ  | 09.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayi sektörü, Fransa'da düzenlenecek "Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı"na 59 firmayla katılacak

Türk savunma sanayi sektörü, Fransa'da düzenlenecek "Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı"na 59 firmayla katılım sağlayacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-15 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na, 55 binden fazla katılımcı bekleniyor. Fuara 100'den fazla ülkeden ziyaretçi, bin 500'ün üzerinde tedarikçi ve 250'ye yakın resmi delegasyonun katılması öngörülüyor.

Türkiye, fuara SSM koordinatörlüğünde 59 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile milli katılım sağlayacak.

Kara platformları başta olmak üzere güvenlik ve müşterek savunma sistemlerine yönelik düzenlenen fuarda, katılımcı firmalar tarafından başta zırhlı kara araçları, silah, elektronik ve füze sistemleri, simülatörler, askeri tekstil ürünleri ve teçhizatları ile lojistik ürünler olmak üzere öne çıkan çok sayıda milli ürün sergilenecek.

Uluslararası katılımın yoğun olacağı fuarda, Fransa heyeti başta olmak üzere İngiltere, Botsvana, Kenya, Bahreyn, Kamerun, Kuveyt, Nijerya, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Filipinler, Şili, Kolombiya, Slovakya, Karadağ, Litvanya, Çekya, Polonya ve Romanya heyetleriyle görüşmeler yapılması planlanıyor.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki ettiAltındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti
"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eurosatory Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SSM

En Çok Okunan Haberler

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi!

Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar

Döviz kurunu yükselten ana neden ABD'ye geri dönen aylık 50 milyar dolar

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Yerli üretim 'ELBÜS' otobüsler Elazığ'da hizmete girdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.