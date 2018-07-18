FİNANS

Savunma sanayisine "bedelli" katkısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik kapsamına girdiği belirtilen 1 milyon 324 bin kişinin tamamının düzenlemeden yararlanması halinde devletin kasasına yaklaşık 20 milyar lira girecek. 500 bin kişinin başvurması halinde 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin yararlanması durumunda 4,5 milyar lira gelir elde edilecek - Düzenlemeden sağlanacak gelirle savunma sanayisi desteklenecek

DENİZ ÇİÇEK - Meclise sunulan bedelli askerlik düzenlemesi, kapsama girdiği belirtilen 1 milyon 324 bin kişinin tamamının uygulamadan yararlanması halinde, devletin kasasına yaklaşık 20 milyar liralık katkı sağlayacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, kısa süre içinde yasalaşması beklenen bedelli askerlik düzenlemesinden elde edilecek gelirle savunma sanayisi desteklenecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklamasına göre, düzenleme 31 Aralık 1993'ten önce doğan 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Bedelli askerlik uygulamasına yönelik başvuruların, yaş sınırı ve bedelin düşük tutulması nedeniyle önceki düzenlemelere göre daha yüksek olması bekleniyor.

Kapsama girenlerin tümünün bedelli askerlikten yararlanacağının varsayılması halinde, devletin kasasına 19 milyar 860 milyon lira girecek. Düzenlemeye 500 bin kişinin başvurması halinde gelecek katkı 7,5 milyar lira, 300 bin kişinin başvurması halinde ise 4,5 milyar lira olacak.

Düzenlemeden elde edilecek gelirle savunma sanayisine destek sağlanacak.

Bu uygulamayla elde edilecek tutar, bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

- Önceki düzenlemelerden sağlanan gelir

Daha önce yapılan iki bedelli askerlik düzenlemesinden, 274 bin 25 yükümlü yararlanmış ve yaklaşık 5,8 milyar lira gelir elde edilmişti.

2011'deki bedelli askerlik uygulamasında yükümlü sayısı 323 bin 365 iken, bunlardan 70 bin 120'si bedelli askerlik için başvurmuştu. Bu düzenlemeden 30 yaşından gün alanlar, 30 bin lira karşılığında yararlanmıştı. Bu kapsamda, 2 milyar 103 milyon 600 bin lira gelir sağlanmıştı. Elde edilen gelir, şehit yakınları ve gaziler için sosyal hizmet ve yardım hizmetlerinin finansmanında kullanılmıştı.

2014'teki düzenlemede ise yükümlü sayısı 449 bin 553 iken, bunlardan da 203 bin 905'i başvuruda bulunmuştu. Bu düzenlemeden, 28 yaşından gün almış kişiler 18 bin lira karşılığında yararlamıştı. Bu kapsamda, 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edilmişti. Söz konusu tutar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmıştı.

PARTNERİşte benim annem!İşte benim annem!
İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği ProtokolüİŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü
Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorumSevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik gelir

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.