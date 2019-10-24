Savunma sanayisine "yerli bor karbür" desteği

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yarın Balıkesir'de temeli atılacak bor karbür tesisinin, borun nitelikli uç ürüne dönüştürülmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Savunma sanayimize büyük destek verecek bu tesisimizle çelik zırh, koruyucu yelek, helikopterler, tanklar gibi yüksek sertlik gerektiren ve mukavemet yoğunluk oranının önemli olduğu askeri ekipmanların üretiminde artık yerli bor karbür kullanmış olacağız." dedi.

Dönmez, "Yerli Akılla Küresel Pazarlara" temasıyla düzenlenen MMG 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının bu döneme damga vurmasına rağmen tam anlamıyla doğru bir şekilde tartışılmadığını söyledi.

İnovasyonu "değer katan değişim ve daha iyisini anlamak için sonsuz bir gayret içine girmek" şeklinde tanımlayan Dönmez, bugün artık yapay zekadan teknolojik robotik teknolojilere kadar günlük hayatta inovasyonun etkilerinin görüldüğünü belirtti.

Dönmez, gençlere, daha önce yapılmamış ve denenmemiş işlerin peşinden gitmelerini tavsiye ederek, "Korkmayın, başımıza icat çıkarın." dedi.