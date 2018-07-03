Savunma ve güvenlik sanayisi SEDEC'te buluştu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, organizasyonun savunma sanayisi firmaları ve ihtiyaç sahiplerinin buluşması açısından önem taşıdığını, ayrıca yeni ihracat olanaklarına kapı aralayacağını ifade etti.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen SEDEC, Teknopark Ankara bünyesinde yürüyen, Ekonomi Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında da yer alıyor.

Yurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma sistemleri konularının ele alınacağı SEDEC'te, Türk savunma sanayisi firmalarının ürün ve kabiliyetleri de sergileniyor.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, savunma sanayisinde 15 yılda dışa bağımlılığın yüzde 80'den yüzde 40'a gerilediğini söyledi.

Ankara'nın savunma sanayisi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Baran, Ankara'nın yeni bir fuar merkezi kazanacağını, burada savunma sanayisi fuarlarına ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kaval, fuarda görülebilecek ürünlerin büyük kısmının Türkiye'nin son dönemdeki sınır ötesi harekatlarında güvenlik güçlerine önemli katkılar verdiğini belirtti.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de savunma sanayisinde sağlanan başarıların gurur kaynağı olduğunu ve kendilerine büyük hedefler için motive ettiğini söyledi.

Savunma sanayisinin ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğine işaret eden Tüfekçi, birçok ürünün ihracat başarısı yakaladığını vurguladı. Tüfekçi, SEDEC'in ülke hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.