FİNANS

Savunma ve güvenlik sanayisi SEDEC'te buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 13:00 | Son Güncelleme

Savunma ve güvenlik sanayisi SEDEC'te buluştu

Yurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik, savunma sistemleri konularının ele alınacağı SEDEC'te, Türk savunma sanayisi firmalarının ürün ve kabiliyetleri de sergileniyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen SEDEC, Teknopark Ankara bünyesinde yürüyen, Ekonomi Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında da yer alıyor.

Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Congresium Ankara'da düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, teknokentteki firmaların yüzde 65'inin savunma sanayisine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında savunma konularının ön plana çıktığını dile getiren Gültekin, yaşam alanlarının korunması konusunda herkese sorumluluklar düştüğünü belirtti.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, organizasyonun savunma sanayisi firmaları ve ihtiyaç sahiplerinin buluşması açısından önem taşıdığını, ayrıca yeni ihracat olanaklarına kapı aralayacağını ifade etti.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, savunma sanayisinde 15 yılda dışa bağımlılığın yüzde 80'den yüzde 40'a gerilediğini söyledi.

Ankara'nın savunma sanayisi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Baran, Ankara'nın yeni bir fuar merkezi kazanacağını, burada savunma sanayisi fuarlarına ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.

Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kaval, fuarda görülebilecek ürünlerin büyük kısmının Türkiye'nin son dönemdeki sınır ötesi harekatlarında güvenlik güçlerine önemli katkılar verdiğini belirtti.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de savunma sanayisinde sağlanan başarıların gurur kaynağı olduğunu ve kendilerine büyük hedefler için motive ettiğini söyledi.

Savunma sanayisinin ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğine işaret eden Tüfekçi, birçok ürünün ihracat başarısı yakaladığını vurguladı. Tüfekçi, SEDEC'in ülke hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, siber güvenliğin milli güvenliğin bir parçası olduğunu ifade etti. Yerli ve milli üretim kapasitesinin arttıkça saldırıların da arttığını dile getiren Sayan, tasarım, ürün geliştirme, yazılım süreçlerinde çok daha dikkatli bir çalışma yürütülmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Sayan, kurum olarak yerli ve milli üretimin desteklenmesinin yanında insan kaynağının artırılmasına yönelik de yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Sayan, bilgi teknolojileri alanında kendi üreten ve ihraç eden bir yapıyı daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

SEDEC kapsamında kurulan stantlarda Türk savunma sanayisi firmaları ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 EkimYapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim
Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemezSezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenlik Savunma Savunma Sanayisi SEDEC

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: 2023'te pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini kaldıracağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı

Afyonkarahisar'da haşhaş hasadı erken başladı

'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

'Trakya'nın sarı gelini' çiçeklerini açtı

Niğde'de turfanda patates hasadı başladı

Niğde'de turfanda patates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.