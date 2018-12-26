Savunma ve güvenlikte yazılım ihracatı

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma ve güvenlik teknolojilerine ilişkin çözümler sunan firmalar, "yazılım ve bilişim hizmeti" ihracatında ilk sıraları kaptırmadı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması", yazılım ve bilişim hizmetleri alanında ihracata liderlik eden şirketleri ortaya koydu.

Araştırmanın yazılım ve bilişim hizmetleri alt kategorisi için 47 şirket başvuru yaptı. Bu şirketlerin toplam cirosu 3,9 milyar doları buldu. Söz konusu şirketler geçen yıl 207 milyon dolarlık yazılım ve hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın 114,5 milyon dolarlık kısmına söz konusu firmalar imza attı.

Araştırmaya göre, yazılım ve bilişim hizmetleri alanında geçen yıl en fazla ihracatı güvenlik teknolojileri alanında önemli başarılara imza atan Ekin Teknoloji yaptı.

Şirket, geçen yılki 45,1 milyon dolarlık cirosunun 43,8 milyon dolarlık kısmını ihracattan elde etti.

İkinci sırada, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren, savunma iletişimine yönelik stratejik ve taktik amaçlı haberleşme, gemi haberleşme, mobil genişbant haberleşme, transmisyon, kamu güvenliği çözümleri sunan Netaş geldi. Yaklaşık 300 milyon dolar ciroya ulaşan şirket, 38 milyon dolarlık da ihracata imza attı.